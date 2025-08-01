走進月台，這輛看似平凡的地鐵車廂，正是傳說中的DMZ和平列車，每月僅有兩個特別班次。

當我們談及韓國，腦海中或許先浮現流行文化、美妝時尚或風味美食。然而，在朝鮮半島的北端，有一片區域超越尋常的觀光定義，承載著一段深刻而真實的歷史。那裡是全世界獨一無二的DMZ（非軍事區）。

這片以軍事分界線（MDL）為中心，南北各2公里、總寬4公里的緩衝地帶，在近72年的時間裡幾乎無人踏足，不僅讓這裡成為一片生機勃勃的天然寶庫，更是一本厚重的歷史書，紀錄朝鮮半島的滄桑過往。

搭乘和平列車：從百年車站啟程的特殊儀式感

我們的DMZ探訪，並非從想像中冰冷、嚴肅的軍事管制站開始。相反地，它帶著一絲懷舊與歷史的浪漫，從充滿故事的「文化站首爾284」（舊首爾站）啟程。這座建於1925年，有著優雅歐風的紅磚建築，在日治時期曾是朝鮮半島的交通樞紐。如今，它已華麗轉身為藝文空間，但門前那個百年來幾乎未曾停歇的圓形時鐘，依舊默默地計算著流逝的歲月與未完的歷史篇章，彷彿在提醒我們這趟旅程的意義。

百年風華的文化站首爾284（舊首爾站），優雅的紅磚與圓頂，是這趟DMZ和平之旅充滿歷史感的起點。

從舊首爾站的拱門進入，才能前往DMZ列車的月台。

踏上「DMZ和平列車」，難以言喻的儀式感油然而生。它的特殊並不是因為有多麼奢華氣派；事實上，這輛列車使用的就是我們日常熟悉的地鐵車廂，每個月只有2天特定班次，讓這趟旅程顯得格外珍貴。DMZ列車專屬的導覽人員，熱情地向我們介紹韓戰的點滴，還會進行趣味有獎徵答，答對了就能獲得一包韓國軍隊專用的口糧餅乾！這餅乾吃起來還挺香的，比想像中酥鬆，列車上甚至還準備全套迷彩軍服和拍照背板，讓大家盡情拍出帥氣紀念照。

窗外景色從城市高樓漸變為鄉間田野，列車緩緩駛向北方。

有獎徵答的獎品是韓國軍用口糧餅乾，口感香酥，讓旅途充滿意外的趣味。

列車緩緩駛離繁華的首爾，窗外的景致也像翻書一樣，從高樓林立的都會景象，逐漸轉換為空曠的田野與鄉村。大約90分鐘後，我們抵達韓國最北端的車站「臨津江站」。這個曾經的鐵路站，如今是京義線上一般民眾能自由出入的最北端。再往前，就是DMZ的嚴格管制區。

換上迷彩軍服，在列車上擺拍留念，用輕鬆幽默的方式，體驗這趟非典型韓國之旅的序曲。

抵達臨津江站，這是南韓民眾可自由出入的最北端，再往前就是神祕的管制區。

通往北方的門戶：統一大橋前的凝重查驗

從臨津江站換乘巴士後，旅程正式進入管制區段，在橫跨臨津江的統一大橋時，我們的巴士在有閘門與鐵絲網的管制站前停下，專著迷彩服的持槍軍人登車，一位位收取並核對乘客的護照與身份，這時車內鴉雀無聲，窗外則是重重路障，卻是DMZ之旅中最真實的一面，提醒著我們這裡並非尋常觀光區。

完成查驗後，巴士緩緩駛過象徵邊界地標的統一大橋，我們還路過一座目前停止運作的高速公路收費站這座橋，導遊說，這裡曾是北韓代表團南下參與奧運時經過的路段。

生活在邊界：統一村的樸實日常與韌性

越過統一大橋，我們駛入了統一村。這個距離軍事分界線僅約4.5公里、地處「民間人士管制區域」內的村落，其存在本身就是一個奇蹟。1973年，這裡仿效以色列的基布茲模式，由退役軍人與當地原住民共同建立，如今約有400多名居民。

統一村的午餐採自助餐形式，雖然不算精緻，都能夠吃到最貼近當地居民的生活飲食，包括炒泡菜豬肉片、海帶湯等。

許多歐美人士、韓國學生都會因為這裡特殊的歷史背景，而專程前往。

村裡的房舍幾乎是低矮建築，每戶門前都插著南韓國旗，村裡有小學、教堂，以及幾間樸實的餐館。中午用餐時間，我們和許多西方遊客、韓國學生一同，在統一村婦女會經營的餐廳享用韓式自助餐。海帶湯、辣炒豬肉及橡子涼粉等家常菜，食物稱不上精緻，但在這個特殊背景下的村莊，這頓飯不只展現邊境人民的韌性，也代表在歷史傷痕中依然堅守的日常。

DMZ地區保持著大片原始林木與自然生態，當地餐廳延續這項飲食傳統，使用橡樹過果時製作成橡子凉粉，成為代表地域特色的健康料理。

在統一村婦女會經營的餐廳享用韓式自助餐，食物溫暖而紮實，每一口都蘊含著土地的滋味與生活韌性。

DMZ地區因自然環境優良，無污染，這邊出產的黃豆品質出名，製作而成的豆乳冰淇淋滋味濃郁。

地下的震撼：都羅瞭望台與第三地道的身歷其境

午餐後，我們首先來到「都羅瞭望台」，這裡距離南北韓軍事分界線僅約1.5公里，是西部前線最北端的觀景點。站在瞭望台內，透過望遠鏡，可以清晰看見北韓開城工業區、松岳山、甚至金日成銅像與北韓村莊的模樣。

站在都羅瞭望台，透過高倍望遠鏡，遠眺北韓開城工業區與模糊的村莊輪廓，兩個世界近在咫尺，卻又如此遙遠。

從都羅瞭望台往南邊看，可遠眺臨津江與統一村內的樸實房舍。

採訪當下，由於南北韓情勢仍緊張，因此都羅瞭望台所有面向北邊的窗景都禁止拍攝，僅能透過窗前的模型感受都羅瞭望台在邊界的相對位置。

最令我印象深刻的是兩邊皆各自高掛飄揚的國旗，導遊還分享坊間流傳的「比拼旗桿高度」趣聞。韓方工作人員一再提醒，在這裡，相機鏡頭絕不能對著北韓方向或南韓軍事設施，連最上層的戶外展望台也因近期情勢緊繃而暫不開放，所有行為都受到嚴格限制，這份無形的緊繃感，讓人真切感受到邊境的肅穆。

瞭望台的二樓上有間咖啡館，可以悠閒的感受DMZ的獨特氣氛。

在瞭望台的電視機裡可以一窺遠方北韓村莊與城市的模樣。

在都羅瞭望台的紀念品店，可以挑選到一些DMZ地區限定商品。

然而，真正令人心靈震撼的，莫過於接下來的「第三地道」。這條由北韓祕密挖掘、為入侵南韓所用的大規模地下通道，是目前被發現的四條地道中，最靠近首爾（僅52公里）的一條。

進入第三地道前，手機等隨身物品必須鎖入置物櫃，頭戴安全帽，準備深入這條深達73公尺的地下通道。（韓國觀光公社旅遊作家提供）

然而這條地道的發現，卻來自於脫北者的舉報。1974年9月5日一位自北韓投誠的金富成（音譯）表示：「自己是南方地道的測量技師，DMZ內藏有地道。」獲得情報的南韓軍方因此展開調查。

因第三地道全程禁止拍攝，不少遊客會在地道出口旁的紀念牆拍照留念。（韓國觀光公社旅遊作家提供）

在進入地道前，所有隨身物品包括手機，都必須鎖進置物櫃，並戴上安全頭盔，因為部分路段實在低矮，不彎腰就可能撞到頭。走進地道，從一開始的明亮寬闊路段，到後面越來越狹窄，空氣逐漸潮濕，岩壁有稜有角的開鑿痕跡，大部分的人都必須低頭彎腰前行，也讓我們不難想像，當時挖掘地道的北韓士兵的強烈意圖與艱辛，如果沒有脫北者的舉報，又或者南韓沒有發現這條神祕地道⋯，那份令人窒息的壓迫感，真切地將戰爭的陰影帶到面前。地道最遠可抵達距離軍事分界線僅170公尺處，再往前便是南韓軍方以三道牆阻隔的區域，彷彿一道無形的屏障，將兩個世界徹底隔開。

在第三地道建築外的解說牆上展示著地道內的空間佈局，最右邊是入口處，最左邊則是地道最靠近北韓之處。

走出地道，陽光再次灑落，這份「劫後餘生」的感覺讓呼吸都變得特別清晰。在出口旁的小賣店，各式軍用周邊商品、DMZ紀念品，甚至軍用口糧都成了獨特的伴手禮。

自由與緬懷：臨津閣的記憶與展望

DMZ之旅的最後一站，是氣氛相對輕鬆許多的臨津閣旅遊區。這裡距離軍事分界線約7公里，不屬於DMZ，也在管制區之外，甚至還有一座小型遊樂園，試圖以輕鬆的元素，來稀釋戰爭記憶的沉重。

從臨津閣頂樓展望台，能遠眺右前方的自由之橋。這座原長83公尺的鐵路橋，但因戰爭期間遭到轟炸而被摧毀，只剩下橋墩。

登上臨津閣頂樓的展望台，臨津江水在腳下流淌，視野所及之處，滿是歷史的印記：京義線鐵路的舊橋墩，訴說著曾經的繁華與斷裂；自由之橋，全長83公尺，曾是韓戰戰俘重獲自由、返鄉的路徑，如今橋上掛滿了人們對統一的期盼與和平的訊息，彷彿無數的願望在此匯聚。園區內還停放著一輛在韓戰中被砲火擊中、布滿1,020多個彈孔的舊京義線長湍站蒸汽火車，扭曲變形的車輪與千瘡百孔的車體，皆訴說著當時戰爭的慘烈。

臨津閣旅遊區散布各種戰爭遺留下來的文物，不僅有展覽館，還有和平世界公園、臨津閣和平纜車、兒童遊樂設施等眾多設施，形成占地14萬坪的大型旅遊區。

自由之橋下方的長廊除了展示蒸汽火車，鐵絲網上也掛著來自世界各地對和平的嚮往與祈願。

臨津閣周邊還設有許多戰跡碑，如紀念聯合國軍的美軍參戰碑、象徵民族和解與統一願望的和平之鐘，以及供離散家屬遙祭北韓故鄉親友的望拜壇，這些都提醒著人們戰爭的創傷與對和平的渴望。特別是望拜壇，每年農曆新年和中秋節，離散家屬會在此舉行追思儀式，悼念留在北方的父母與祖先。此外，臨津閣的DMZ生動體驗館，運用尖端多媒體科技，如VR模擬無人機飛行、列車體驗、DMZ秘密森林等，讓人以輕鬆有趣的方式，了解DMZ的歷史、生態與多樣價值，為這趟旅程增添幾分科技感與互動樂趣。

京義線長湍站蒸汽火車，滿布1,020多個彈孔的車體。

在DMZ生動體驗館，以VR與投影互動體驗，讓歷史與生態以嶄新方式呈現。

這趟DMZ之旅就像一面鏡子，映照戰爭的無情與和平的珍貴。在這裡，和平不再是口號，而是生活細節與集體記憶中的真實。這趟旅程，讓我更貼近那尚未完結的歷史，也對戰爭與和平的意義，有了前所未有的體會。

DMZ列車

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