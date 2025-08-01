疑長榮「長月輪」數十貨櫃落海 秘魯一度關閉港口

【新唐人北京時間2025年08月02日訊】疑為長榮海運旗下的「長月輪」(Ever Lunar)在鄰近秘魯首都利馬的最大港口卡要港（Callao），有大約50個貨櫃(集裝箱)落海，造成港口一度關閉。

據當地媒體與社群媒體上的照片顯示，有數十個貨櫃漂浮於海面，有些甚至呈現開啟，貨物散落水中。

Ante la caída de contenedores y el cierre temporal del Puerto del Callao por precaución, nos mantenemos en alerta y seguimos atentos a toda información oficial. La seguridad de los chalacos es prioridad. pic.twitter.com/MtE3UQd29v — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) August 1, 2025

事發後，秘魯海軍關閉卡要港（Callao）。據海運新聞網站Portal Portuario發出的最新情況，卡要港港務單位已重新開放港口，海上交通得以恢復正常，但有關當局下令派遣巡邏艇在現場監控。

埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，卡要港主管維拉斯格（Amilcar Velasquez）受訪時說，當地時間1日上午10時（北京時間8月1日晚間11時），他們透過港區的海事交通服務獲報名為Ever Lunar的商船來電。這艘懸掛台灣旗幟的貨輪當時正停泊在卡要港外等待進港卸貨。

維拉格斯說，這艘貨輪共載運約7000個貨櫃，但其中有50個卻掉落入海，落海貨櫃將由專業起重機打撈。事故原因仍在調查。

他還說，這起事件並無人員受傷，因為掉落的貨櫃都位於船尾，並排除落水貨櫃內的物品具有危險性的可能，「我們目前觀察到的都是裝有塑膠製品的箱子，已排除這些貨物會對海洋造成污染的可能」。

（責任編輯：程以仁）

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