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健康中心／楊惟甯報導

黃麴毒素可能損害精子品質、降低生殖能力。（示意圖／unsplash）

▲黃麴毒素可能損害精子品質、降低生殖能力。（示意圖／unsplash）

近期新竹知名「福源花生醬」被驗出黃麴毒素超標，讓民眾開始關注黃麴毒素對身體的危害。營養功能醫學醫師劉博仁指出，黃麴毒素是大名鼎鼎的「一級致癌物」，並非只會攻擊肝臟，還可能抑制免疫系統、影響胎兒發育，更可能損害精子品質、降低生殖能力。

黃麴毒素是什麼？毒性堪比「看不見的毒藥」

黃麴毒素（Aflatoxins）是由黃麴黴菌與寄生麴黴等黴菌，在高溫潮濕環境下產生的天然毒素，是目前已知毒性最強的黴菌毒素之一。世界衛生組織將其列為第一類致癌物。

黃麴毒素家族包含AFB1、AFB2、AFG1、AFG2等，其中AFB1的毒性最強、最常見；AFM1則是動物攝入AFB1後，經肝臟代謝產生的代謝物，常出現在牛奶與乳製品中。

長期攝取黃麴毒素恐導致肝癌。（示意圖／AI生成）

▲長期攝取黃麴毒素恐導致肝癌。（示意圖／AI生成）

為什麼黃麴毒素會傷害健康？不只致癌，還可能讓人生不出來

劉博仁強調，黃麴毒素對人體最大的威脅在於它會破壞DNA、引發基因突變，長期攝取容易導致慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。若本身帶有B型肝炎病毒，致癌風險將倍增。

但黃麴毒素的殺傷力不止於肝臟，它也會攻擊免疫系統，使人容易疲倦、感染、過敏體質加重；對孕婦與胎兒來說，更可能影響神經發育、增加畸形風險。動物實驗也證實，黃麴毒素會降低精子品質、影響生殖功能，等同於讓人「不只傷肝，連傳宗接代的能力也受到威脅」。

哪些食物可能藏有黃麴毒素？

根據劉博仁說法，若食品製程不良或保存不當，以下食物皆有黃麴毒素污染風險：

•花生、玉米、米、豆類、堅果類（如杏仁、開心果）

•乾燥香料：如辣椒粉、咖哩粉、八角、花椒

•加工發酵豆製品：如豆鼓、腐乳、豆乾等

•乳製品：乳牛若食用含AFB1飼料，其乳汁中可能含有AFM1

黃麴毒素無色無味，即使高溫烹煮也難以完全破壞。（圖／資料照）

▲黃麴毒素無色無味，即使高溫烹煮也難以完全破壞。（圖／資料照）

高溫也殺不死！防黃麴毒素5大守則

可怕的是，黃麴毒素「無色、無味、無法察覺」，即使高溫烹煮也難以完全破壞。劉博仁提醒，日常生活中可採取以下五大守則來降低風險：

一、堅果、花生買小包裝，開封後冷藏、不囤積

二、不食用發霉、變色或有異味的穀物與乾貨

三、優先選擇具「檢驗合格標章」的食品

四、熟食如腐乳、豆乾應避免吃陳年貨

五、自製發酵食品要注意清潔、低溫與保存時間

劉博仁提醒，曾有患者在營養代謝檢測中發現尿液中的AFM1數值過高，代表長期暴露於黃麴毒素中卻渾然不覺。因此，他呼籲民眾從現在起檢視冰箱與食品保存習慣，別讓這種「看不到的毒」悄悄侵蝕健康。

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