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（中央社秘魯首都利馬1日綜合外電報導）秘魯海軍今天臨時關閉鄰近首都利馬的最大港口卡要港（Callao）；官員稱是因一艘來自台灣的貨輪有大約50個貨櫃落海。

海運新聞網站Portal Portuario指出，最新情況是卡要港港務單位已重新開放港口，海上交通得以恢復正常，但有關當局下令派遣巡邏艇在現場監控。

埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，卡要港主管維拉斯格（Amilcar Velasquez）受訪時說，當地時間1日上午10時（台北時間8月1日晚間11時），他們透過港區的海事交通服務獲報名為Ever Lunar的商船來電。這艘懸掛台灣旗幟的貨輪當時正停泊在卡要港外等待進港卸貨。

經查Ever Lunar應為長榮海運旗下的「長月輪」。

維拉格斯說，這艘貨輪共載運約7000個貨櫃，但其中有50個卻掉落入海，事故原因仍在調查。他並說這起事件並無人員受傷，因為掉落的貨櫃都位於船尾。

據當地媒體與社群媒體上的照片顯示，有數十個貨櫃漂浮於海面，有些甚至呈現開啟，貨物散落水中。

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維拉格斯說明，他們已排除落水貨櫃內的物品具有危險性的可能，「我們目前觀察到的都是裝有塑膠製品的箱子，已排除這些貨物會對海洋造成污染的可能」。

維拉格斯表示，落海貨櫃將由專業起重機打撈。（譯者：陳亦偉）1140802