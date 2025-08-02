小農種碳是科學、可信，可追溯、真實的環境、社會與治理利益，且利人利己的方式，將傳統農業創新為企業永續發展的利基。(圖片來源/PEXELS)

在世界巨大的變局，地殼加速運動，極端氣候災難（乾旱、洪水、森林火災），AI迅速發展準備消耗更多的能源，川普的不確定性，但是人類還是每天都要吃飯，「小農種碳」讓糧食供應鏈成為永續價值鏈的基礎，透過永續會計財務報告準則，轉化為永續的價值與價格，也是企業回饋小農、農業、農村生態環境與社區社會的契機。

退出巴黎協議，川普贏了嗎？

「風車就是一場災難，」川普在蘇格蘭特恩伯裡高爾夫球場的新聞釋出會上說，旁邊是英國首相凱爾·斯塔默，川普對他說：「你正在支付鉅額補貼，讓這些醜陋的怪物到處都是。」

存在就是真理，美國總統川普一上任就兌現競選承諾，簽署退出聯合國氣候變化框架公約巴黎協議（UNFCCC Paris Agreement）的行政命令，也不再談ESG（企業環境、社會與治理）。日前美國環保署又下令解除二氧化碳為空氣污染物的來源，等於為美國企業解除了溫室氣體的「緊箍咒」，愛排多少碳就排多少碳；在蘇格蘭高爾夫渡假時，又攻擊了風力發電。

但川普對風力渦輪機的困擾，現在具有全球影響，他禁止了聯邦土地上的再生能源專案，並簽署了一項支出法案，該法案扼殺了促進新清潔能源供應蓬勃發展的稅收抵免。這也讓他的「前好友」馬斯克氣得跳腳大罵，甚至組「美國黨」和川普對抗。

我參與並目睹1992年6月初在巴西里約舉行的地球高峰會以來30多年，我一直認為對於生物多樣性、森林、氣候等永續議題，國際政府、企業太多的真小人和偽君子，這些國際公約只是口惠而實不至的空談（lip service）所以每年都是10萬年來最熱的一年。所以不用驚訝今年7月日本北海道也出現40度的高溫。

再加上堪察加半島海外的大地震、海嘯，影響北太平洋各國，直到夏威夷，地震加上極端氣候，正在重塑人類社會的未來。

大光電，大停電

在台灣西南外海生成的丹娜斯颱風，向北直撲台灣西岸，在南台灣造成災情，有趣的是太陽光電最多的台南沿海地區，也是停電最厲害的地區，令人費解、氣結。

記者報導屏東被吹落的海上太陽能光電場的支架，意味著太陽能板可以掉入海中，經濟部竟要告記者不實報導，卻又提不出「在颱風來擊前就已收起來的太陽能板」到哪裡去了。

又有環境部為「掉進海裡的太陽能板有毒」洗刷污名……，曾幾何時，再生能源也變成了嫌惡設施，再加上川普對光電、風能的好惡分明，美國企業脫掉了碳排放緊箍咒，相信不久後，歐洲的碳關稅（邊境調整機制，CBAM）也玩不下去，中國2030碳達峰、2060碳中和的目標是否還能繼續堅持，都質得懷疑。

眼看日韓、歐盟等各國關稅在7月31日前紛紛出爐，台灣還拖到最後一刻才公佈20％關稅，牽動著經濟、政治、社會的走向，但是可以預測未來國際上將沒有人再談什麼「碳關稅」了。

所謂綠領，臉都綠了

連帶著「碳交易市場」，不論是法規性，或是自願性，都會繼續沈淪下去，甚至到川普下台也不會改變，甚至因此而土崩瓦解。

其實川普是把虚矯的減碳、永續遮羞布給揭掉了，因為很多國家、企業經過俄烏戰爭的能源危機，又要減碳，大家都受不了，川普當了壞人，讓其他「好人」都鬆了一口氣。

川普贏了嗎？我看只是短暫的，因為氣候問題還會再困擾人類、政府、企業好幾十年，我們已經浪費了30多年在空談上，實質的減碳、永續必須回到財務結構上，讓環境、社會的外部成本，呈現在財務報告上。

未來，真正的改變也許不再來自國際高峰會上的華麗詞藻，而是源自企業與消費者之間具體、誠實的互動。當環境與社會成本被具體納入每一張財報、每一件產品的標價，我們才能看見減碳行動的真實影響。世界正處於轉折點──如果說過去三十年的氣候政策多是妥協與折衷，未來的每一步都將更為艱難但務實。唯有當各方放下偽善，正視現實，並以科學、經濟為依據重新設計激勵與規範機制，減碳與永續才有落地的可能。

在這樣的轉變中，大眾的意識覺醒將成為推動政策調整的關鍵。或許我們已經不再相信一紙公約能拯救地球，但每一個消費決策、每一份投資選擇、每一次對不負責任企業的抵制，都是累積改變的力量。未來的永續，不再是少數政策菁英的專利，而是全民共同參與的生活方式。在此過程中，我們或許會經歷更多波折與失望，卻也將一步步走向真正負責任的社會與經濟結構。

回歸財務永續，永續財務

口中喊永續，永續不能當飯吃，但是要永續必須吃飯（賺錢），長期以來商業會計只計算產業的內部成本、效益，大家只注重利己，忽略了對環境、社會、文化的負面影響，在各自追求利益的大旗下，永續的殺9⇡6-雞取卵、竭澤而漁，造成環境、社會的長久、集體的傷害，耗盡地球有限的資源，這正是全球企業所面臨的內在、真實情境，利益必須重新計算，並體現在財務報表上，讓企業內外部、投資人、利益相關人有共同的價值、價格概念。

隨著國際財務報告標準基金會（IFRS Foundation）於2023年發布S1《永續相關財務揭露準則》與S2《氣候相關財務揭露準則》，全球產業和資本市場正面臨永續與氣候風險、機遇的全新財務語言和衡量標準。台灣金管會亦於同年提出相對的要求，要求上市櫃公司逐步接軌國際規範。然而，美國前總統川普的政經不確定性，以及全球氣候災難頻仍，使得台灣必須審慎規劃因應策略，才能在變局中立足並推動實質的轉型。

IFRS S1/S2準則核心：S1強調企業對所有重大永續議題（包括但不限於環境、社會、治理）進行財務揭露，S2則聚焦於企業面臨的氣候風險與機會，要求揭示其對財務表現的具體影響與應對措施。全球產業鏈壓力：標準的制定不僅提升了企業資訊透明度，也將永續風險、機會內嵌到投資、融資與供應鏈決策中。ESG表現不佳或揭露不足的企業，將更難獲得國際資金與市場認可。

台灣的接軌挑戰：金管會規劃分階段推動S1、S2準則，要求大型上市櫃公司優先揭露，進一步擴及中小企業，並將揭露內容納入審查與評鑑指標，明年資本額100億以上的上市公司就要以此標準完成財務報告揭露永續、氣候的風險與機會。

IFRS S1強調對所有重大永續議題（包括環境、社會、治理）進行財務揭露，S2則聚焦於氣候風險與機會，要求企業揭示其具體財務影響。這套標準不僅提升企業資訊透明度，也將ESG風險、機會直接嵌入投資、融資和供應鏈的決策機制之中。

小農種碳是科學、可信的，是可以吃得到的永續

「種碳」指的是小農透過永續的土壤管理，改變目前的只重產量，破壞環境土壤的耕作方式，使土壤成為長期固碳的碳匯，參與碳匯創造，為減緩氣候變遷貢獻，同時也對糧食安全、健康福祉、優質教育、水陸域生態、生物多樣性產生正面的影響，，使農民的「生態系統服務」的價值得以體現，體現負責任消費與生產新的農業價值，為永續土壤管理的產品品質提升，更營養均衡，使消費者、社會更健康，環境也更安全、穩定。企業要導入S1、S2，可以從購買、消費種碳小農的產品，獲取經量化認證的SDG永續續效，融入企業經營、未來發展，讓原本空洞的「永續」，成為企業員工具體「吃得到」的糧食、食品，同時體現小農、企業的食物供應鏈的永續價值，並體現在永續與氣候的財務揭露標準上。

小農種碳是科學、可信，可追溯、真實的環境、社會與治理利益，且利人利己的方式，將傳統農業創新為企業永續發展的利基。

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