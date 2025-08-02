《哈佛商業評論》全球繁體中文版自2021年起，首創「台灣最佳上市櫃女性CEO調查」，以嚴謹的財務指標與ESG構面，盤點台灣女性企業領導者的表現。

調查每兩年進行一次，今年邁入第三屆。《哈佛商業評論》今日（7/30）發布新聞稿，表揚優秀的上榜企業家，並於8月號雜誌公布完整榜單，推出專題報導，持續追蹤台灣上市櫃女性領導者在經營績效及追求永續成長的表現。

《哈佛商業評論》2021年起首創調查，第三屆榜單公布上市20強、上櫃10強

最新一屆調查結果，上市20強的冠軍與上櫃10強的冠軍，分別由上銀科技總經理蔡惠卿與環球晶董事長徐秀蘭勝出。

排名 公司名稱 CEO姓名 CEO職稱 產業分類 1 上銀科技股份有限公司

蔡惠卿 總經理 電機機械業

2 緯穎科技服務股份有限公司

洪麗寗 董事長 電腦及週邊設備業

3 川湖科技股份有限公司

林淑珍 總經理 電子零組件業

4 勤誠興業股份有限公司

陳美琪 董事長 電腦及週邊設備業

5 天鈺科技股份有限公司

邱淑慧 總經理 半導體業

6 帆宣系統科技股份有限公司

高新明 董事長 其他電子業

7 碩天科技股份有限公司

郭瑾 董事長 其他電子業

7 鈺齊國際股份有限公司

廖芳祝 總經理 運動休閒業

9 光紅建聖股份有限公司

張英華 總經理 通信網路業

10 新光產物保險股份有限公司

何英蘭 總經理 金融業

11 名軒開發股份有限公司

吳泓瑩 董事長 建材營造業

12 研華股份有限公司

蔡淑妍 總經理 電腦及週邊設備業

13 聯茂電子股份有限公司

蔡韾暳 總經理 電子零組件業

14 裕融企業股份有限公司

嚴陳莉蓮 董事長 其他

15 帝寶工業股份有限公司

謝綉氣 董事長 汽車工業

16 大成不銹鋼工業股份有限公司

謝麗雲 董事長 鋼鐵工業

17 國產建材實業股份有限公司

徐蘭英 董事長 建材營造業

18 定穎投資控股股份有限公司

劉國瑾 總經理 電子零組件業

18 立積電子股份有限公司

王是琦 總經理 半導體業

20 佳必琪國際股份有限公司

張舒眉 董事長兼總經理 電子零組件業

上銀科技是全球精密傳動元件與機器人關鍵零組件的領導供應商，長期深耕工業自動化與智慧製造領域。人稱「E總」的蔡惠卿，是精密機械產業的首位女性總經理，自2008年接任上銀總經理以來，就以她循循善誘的領導風格，蓄積團隊的成長動能。除此之外，她也是上銀二代、現任董事長卓文恒接班過程的最佳神隊友。她連續兩屆勇奪《哈佛商業評論》上市企業女性領袖排行榜冠軍。

至於外號「晶圓女王」的徐秀蘭，長久以來以果斷的併購策略聞名於業界，環球晶圓也是靠四次大型併購成長至今日的規模。身兼環球晶圓及中美矽晶董事長的徐秀蘭，更以兩家企業的優越績效同時入榜，繼2023年之後，再度占據兩席名額，且以環球晶圓董事長的身分，連續三屆蟬聯上櫃女性CEO的榜首。

排名 公司名稱 CEO姓名 CEO職稱 產業分類 1 環球晶圓股份有限公司

徐秀蘭 董事長 半導體業

2 昇達科技股份有限公司

陳淑敏 董事長 通信網路業

3 大學光學科技股份有限公司

歐淑芳 董事長 生技醫療業

4 立端科技股份有限公司

周逸文 董事長 通信網路業

5 閎康科技股份有限公司

謝詠芬 董事長兼總經理 其他電子業

6 僑威科技股份有限公司

楊琇華 總經理 電子零組件業

7 中美矽晶製品股份有限公司

徐秀蘭 董事長 半導體業

8 亞泰影像科技股份有限公司

吳淑品 總經理 電子零組件業

9 安勤科技股份有限公司

劉琍綺 董事長 電腦及週邊設備業

10 円星科技股份有限公司

陳慧玲 董事長 半導體業

AI帶動產業榮景 緯穎洪麗寗上市第二、川湖林淑珍上市第三

近年來與AI相關的產業均呈現一片榮景，此次入榜的女性企業家所領導的公司，亦有許多隨著AI的成長乘勢而起，像是緯穎、川湖、勤誠等企業，都延續好表現。

其中最耀眼的，當屬緯穎科技董事長洪麗寗，在財務指標中的任內年平均EPS，繳出了69.9元的驚人成績，遠優於整體女性CEO的平均9.1元。而任內市值成長金額也高達2,891億元，公司股價曾經一度來到2,980元的天價，在本屆上市女性CEO中高居第2名。

2025年上市女性CEO第三名，川湖科技總經理林淑珍，是董事長兼創辦人林聰吉的次女，2006年接任總經理迄今，帶領企業市值成長1,558億，累計總股東報酬率559.8％，任內年均EPS也高達18.5元。

三項財務績效指標結合ESG表現，全面衡量女性領導者

《哈佛商業評論》「台灣最佳上市櫃女性CEO調查」在財務績效指標部分，依然採取美國版《哈佛商業評論》評比全球CEO的兩大創始指標：「任內市值成長總金額」與「累計總股東報酬率」為基準，更特別納入台灣企業績效評估中最具代表性的指標之一：平均每股稅後盈餘（EPS），以更貼近本地市場的分析視角，全面衡量女性領導者在企業營運上的實質貢獻。

至於與永續成長相關的ESG成績評比，除了早已受產官學研各界認可的「公司治理評鑑」外，也納入台灣指數公司的「TIP台灣永續評鑑」模型。台灣指數公司是台灣證券交易所轉投資設立100％持股的子公司，而該模型由上市櫃企業之永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊建構而成，是國內極具公信力的評鑑指標。

《哈佛商業評論》統計：2025全台上市櫃女CEO 326位，較2023年成長45％

根據調查統計，全台灣共有1,800多家上市櫃公司，共有326位女性董事長、執行長、總經理（含董事長兼任總經理），其中上市187位，上櫃139位，上市櫃分布比率相近。

依據本刊篩選標準，扣除上市櫃未滿兩年，且市值、營收、EPS等財務條件符合標準者，共122位，最終評選出上市女性CEO20強，及上櫃女性CEO 10強（調查方法詳見後）。

相較於2023年，整體上市櫃女性企業領袖的人數，由上一屆225位提升至本屆326位，增加比例高達45％，顯見國內傑出的女性企業領導者日益增多。

由於列入評鑑的女性企業領袖人數增加，第三屆「台灣最佳上市櫃女性CEO調查」的上榜比率，也由第二屆的13.3％，下滑至9％，能夠進入排行，殊為不易。

解析30家入榜企業》高科技占21家，女CEO平均年資16.5年、平均年齡63.5歲

第三屆最佳女性CEO的產業分布，仍以高科技產品與服務為主流，在30家上市櫃入榜企業中占了21家；尤其在10家上櫃企業中，更是占據了9家的壓倒性優勢。一方面反映出女性在科技產業中逐漸建立領導地位，另一方面也顯示台灣整體產業結構持續向ICT領域傾斜。另外其他入榜產業還包括傳統製造業、金融業、建材營造和生技醫療。

至於女性CEO的個人身分，以公司創辦人或共同創辦人最多，共12位；專業經理人10位；家族成員（含配偶及二代）7位。擔任公司董事長或總經理的平均年資為16.5年，平均年齡則為63.5歲。

財務亮眼！平均任內市值成長金額427.7億元、平均任內累計總股東報酬率492％

30家上榜企業的總體財務成績也十分亮眼，平均任內市值成長金額為427.7億元（幣值皆為新台幣），平均任內累計總股東報酬率為492％，任內年平均EPS則高達9.1元。上市公司在平均任內市值成長金額，以及年均EPS優於上櫃公司，但上櫃公司的平均累計總股東報酬率則略勝上市公司一籌。

在企業領導力的討論中，性別往往成為被關注的焦點。然而，真正決定一位領導者是否優秀的，仍是其專業素養與個人能力，而非性別本身。過往女性在職場中，可能因為成長背景、社會期待等因素受限，但在管理更強調韌性與靈活性的今日，女性領導人的特質，更有機會成為企業未來不可忽視的核心資產。

「2025台灣最佳上市櫃女性CEO調查」評比說明

由《哈佛商業評論》全球繁體中文版執行的「2025台灣最佳上市櫃女性CEO 30強」，是依循美國總部英文版《哈佛商業評論》的全球100大CEO的調查方法，進行台灣本土落地化。如今已成為台灣規模最大，也是唯一針對台灣上市櫃公司女性領導者個人表現的績效調查。本調查自2021年開始，每兩年進行一次，今年邁入第三屆。

本項調查是以上市櫃企業女性領導人為評選標的。首先從台灣證券交易所的資料中，篩選出企業領袖為女性，並於2025年4月30日仍在職，一共326位。

要進入排序，還需符合下列條件：公司上市（櫃）兩年以上、且受評領導人就職滿兩年、未觸犯過重大法規疑慮者，並須符合企業財務標準（上市企業市值超過40億、2024年營收超過20億；上櫃企業市值超過10億、2024年營收超過5億；近5年內年度EPS不得有3年以上為負值，若上市櫃未滿5年者，不得有過半年份為負值）。最終共有122家上市櫃女性企業領袖符合標準，進入最終評比。

《哈佛商業評論》台灣最佳上市櫃女性CEO調查，不只重視財務績效，更納入ESG評級。最終計算方式，是依據每位企業領袖任期內的「財務構面」及「ESG評級」兩個面向，計算出最後的總成績，並據此進行排名。以下分別說明。

1、財務構面（占總成績90％）

由下列3項指標構成，各占不同權重：

① 任內市值成長金額：計算該企業領袖自就任日至2025年4月30日的市值金額變化，以計算結果排名（本項指標權重占40％）。

② 任內累計總股東報酬率（TSR）：總股東報酬率中的股價部分，為了剔除因股票股利、股票分割和減資3種造成股價假性波動的因素，因此同時考慮除權息參考價及除權前收盤價、股息等，做為調整因子進行調整。最終以調整後股價進一步計算企業各年度的總股東報酬率（TSR），將該企業領袖自上任年度開始，不同年度累計股東報酬率加總，以計算結果進行排名（本項指標權重占40％）。

③ 任內年平均EPS：計算該企業領袖自就任當年至2024年的任內年平均EPS，以計算結果進行排名（本項指標權重占20％）。

2、ESG構面（占總成績10％）

將每家公司在中華民國證券暨期貨市場發展基金會公布之「公司治理評鑑」依級距換算分數，加上採用台灣指數公司「TIP台灣永續評鑑」模型等兩大指標，進行分數計算。另參考Sustainalytics ESG及FTSE RussellESG兩項國際ESG指標做為加分項，符合一個條件加一次分（加分標準：Sustainalytics ESG評比低於30、FTSE Russell ESG評比高於2.5），並將最終成績以「優」「佳」「良」三種等第呈現。

本調查相關資料蒐集來源，涵蓋台灣經濟新報提供之上市櫃公司相關財務資料、台灣指數公司「TIP台灣永續評鑑」、台灣集中保管結算所公司投資人關係整合平台ESG資訊。由《哈佛商業評論》全球繁體中文版、遠見民意研究調查共同蒐集資料，並進行計算和排序。

為符合台灣企業的實際經營狀況，女性CEO是指各家企業具備實際決策權的女性領導人，職稱可能為董事長、副董事長、總裁、執行長或總經理。

企業績效表現多元，目前仍難有完美之衡量指標，「台灣最佳上市櫃女性CEO 30強」調查力求嚴謹詳實，並盡力兼顧不同層面之相關績效，若有未臻完善之處，尚祈社會賢達與讀者批評指教。