國外1項最新研究顯示，居住在海洋附近可能有助於延長壽命。（示意圖／達志／美聯社）

國外1項最新研究顯示，居住在海洋附近可能有助於延長壽命，但這項好處似乎不適用於住在湖泊或河流旁的城市居民。據悉，該研究由美國俄亥俄州立大學進行，分析了全美超過6萬6,000個人口普查區的資料，並已刊登於《環境研究》（Environmental Research）期刊。

研究指出，居住在距海岸線約30英里（約48公里）範圍內的人群，其預期壽命平均高於全國標準1年以上。相比之下，那些住在城市中、靠近大型內陸水域（超過4平方英里）的居民，壽命反而略低，平均約為78歲。

研究首席作者、環境健康科學助理教授吳建勇（Jianyong Wu）表示，「我們原以為任何形式的『藍色空間』，不論是海洋還是湖泊、河川，都會帶來健康益處，沒想到沿海地區與內陸水域間的差異如此顯著。」

根據研究分析，居住在海岸附近的居民可能因氣候較溫和、空氣品質更佳、休閒活動機會更多、交通便利性高、不易受乾旱影響，以及較高的家庭收入，而有較好的健康與壽命表現。反觀住在內陸湖河城市的居民，則可能受到空氣污染、貧困、缺乏安全運動空間及淹水風險等問題影響，對壽命造成負面影響。

共同研究人員曹妍妮（Yanni Cao）博士後研究員指出，「這些發現讓我們更深入了解，美國壽命近年下降幅度大、回升緩慢的原因。環境條件與社會健康不平等，可能扮演著關鍵角色。」此外，研究也發現，住在鄉村地區並靠近水域的居民，亦可能享有小幅度的壽命延長，但影響程度不及沿海城市居民。

據了解，這項研究是美國首次系統性分析各類「藍色空間」與壽命之間關係的研究。隨著氣候變遷與都市發展日益影響人類健康，研究團隊呼籲政府與都市規劃者應重視自然環境與公共健康之間的密切聯繫。

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