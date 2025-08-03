台中知名百貨地下室停車場冒出大量黃色不明濃稠物。（圖／翻攝自Threads @yen_66663）

台中市西屯區一處知名百貨公司近日在地下室停車場驚見大量黃色不明濃稠物自地面噴出，場面驚悚，民眾拍下影片上傳社群平台Threads，引發網友熱議與聯想，不少人懷疑是化糞池倒灌，畫面令人作嘔。

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該影片中可見，地下室某處地面出現一大灘濃稠的土黃色液體，不斷自地面孔洞湧出，宛如「黃色泥火山」，迅速在地面擴散，場面相當驚人。百貨公司已於現場拉起封鎖線，設置三角錐與「施工中」警示牌，防止民眾靠近。

影片曝光後，立即在網路上引起熱議，有人驚呼「怎麼會有這個…」，也有網友開玩笑表示「擋水的叫水壩，擋屎的叫spa」，甚至有人戲謔回應「這坨我有貢獻到！我前天在四樓有上廁所」，還有人聯想到中國近期自來水遭污染事件，嘲諷「只會笑中國，台灣不也出現這畫面嗎？」

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對於各界的揣測與質疑，百貨公司隨即發出澄清聲明，強調現場並非化糞池倒灌，也非糞水外溢，而是地下污水處理系統中的油脂槽出現壓力異常。業者表示，近期人潮明顯增加，導致污水處理量提高，槽內油脂可能因壓力過大而頂開槽蓋，才會出現異常噴濺的情況。

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百貨公司指出，異常發生後已立即通知相關維修人員到場處理，現場濃稠物也已全數清除，地下室停車場現已恢復正常使用。館方亦承諾將進一步檢修污水系統，避免類似狀況再次發生，並對造成民眾觀感不佳致歉。

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