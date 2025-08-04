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（中央社羅馬4日綜合外電報導）義大利市場競爭管理局（AGCM）認定中國快時尚電商SHEIN對產品造成環境影響的責任聲明含糊不清，已經誤導消費者，今天宣布開罰100萬歐元（約新台幣3455萬元）。

路透社報導，AGCM去年9月啟動的「漂綠」調查進入尾聲，今天對經營SHEIN歐洲網站的愛爾蘭公司Infinite Styles Services CO. Limited做出上述裁罰。

AGCM表示，SHEIN網站宣傳的環境永續發展和社會責任聲明「有時含糊其辭、籠統，而且／或過分強調，在其他情況下則有省略或誤導（消費者）情事」。

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AGCM指出，其調查評估受到對SHEIN「日益注意的義務」影響，因為該公司是在高汙染產業中營運，這個快時尚和超快時尚產業採用高污染的產品製造方式。

AGCM去年啟動調查時，SHEIN表示「準備好與有關當局公開合作，提供必要的支持和資訊，以因應任何調查」。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140804