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（中央社台北4日電）氣象署表示，今天西南氣流減弱，降雨趨緩，雨停空檔增加；但大環境偏西南風影響下，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生機率，大台北則午後易有局部大雨。

中央氣象署提醒，由於連日降雨，山區須特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象。

其他地區大多為多雲的天氣，氣象署表示，午後新竹以北及東半部有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、宜蘭山區午後降雨機率高，容易出現局部大雨，須留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署說，中南部及台東降雨趨緩，天氣轉趨悶熱，各地高溫約31至34度；其中大台北及基隆受西南風沉降影響，有局部36度高溫發生的機率。

在離島天氣部分，澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫26至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度。

風力方面，桃園至苗栗及蘭嶼、金門、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，須注意安全。

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另外，氣象署表示，第9號颱風柯羅莎清晨2時中心位於東京東北東方1910公里的海面上，向東北東進行；第10號颱風白鹿清晨2時中心位於東京東方700公里的海面上，向東北東進行，兩颱風與台灣距離遙遠，對台無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天西南風影響，受降雨洗除作用影響，空品多為普通至良好，北部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：吳素柔）1140804