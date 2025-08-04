生活中，我們常常會遇到蔬果發霉的情況，但面對這些發霉的蔬果，很多人不知道該怎麼處理，像紅蘿蔔有一點發霉了還能吃嗎？還有很多人以為冰箱是保鮮食物的最佳場所，但冰箱的低溫真能有效防止黴菌生長嗎？

紅蘿蔔發霉還能救回來？蔬果發霉處理方式

水果在運送的途中，難免有碰撞或是昆蟲咬傷，導致表皮不完整，此時缺口處容易有細菌及微生物孳長，中山醫學大學附設醫院肝膽腸胃科主治醫師陳威良指出，當水果發霉時，整個水果本身已經有腐爛的狀況，眼睛看得到的只有局部，但細菌的菌絲已經深入到水果本身，即使削掉，其實還是會有毒素存在裡面，仍然不建議食用已經發霉腐爛的水果。

若是紅蘿蔔發霉還能吃嗎？中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青提到，美國農業部建議，像是紅蘿蔔、甜椒這類低水分的堅硬蔬果發霉的話，只要削除發霉處及其周圍至少2.5公分的部分，就可以安全食用。但如果是番茄或者是水蜜桃這類高水分含量的蔬果，發霉之後建議直接丟棄，因為黴菌的毒素可能已經深入內部。

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吃到發霉水果可能引發什麼症狀？

彰化秀傳醫院家醫科主任李育慶提醒，水果發霉還有可能會伴隨著一些細菌的增生，像是常見的大腸桿菌、沙門氏菌等，這些細菌都有可能會產生細菌毒素污染到水果，如果吃下肚的話，就有可能會造成一些食物中毒的狀況，例如噁心嘔吐或是腹痛腹瀉，甚至有些人可能會發燒、畏寒、冒冷汗等情況。

成大醫院家庭醫學部主治醫師鄭姿綺也補充，黴菌的菌絲所殘留的有害毒素，可能引起腸胃不適，如腹痛、噁心，甚至長期食用可能增加腸胃疾病的風險。

木瓜發霉吃錯 恐增肝癌風險

東元綜合醫院血液腫瘤科主任董筱玲則指出，黃麴毒素在發霉水果中被檢驗出來，尤其是木瓜，它會增加肝癌的風險，所以要避免食用。另外還有一個棒麴毒素，它也是存在於水果腐爛中間，也是蠻常見的毒素。中山醫學大學附設醫院肝膽腸胃科主治醫師陳威良也提到，黃麴毒素目前在世界衛生組織中，已經列為是容易致癌的物質，主要是造成肝臟的負擔，會造成肝臟的發炎。

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冰箱真的防霉？黴菌竟能耐鹽又耐糖

此外，不少人以為冰箱是食物保鮮的最佳場所，但冰箱的低溫真的能夠有效防止黴菌生長嗎？廖誼青表示，雖然大多數的黴菌偏好溫暖的環境，但是某些黴菌也能夠在冷藏溫度下生長。除此之外，黴菌比大多數的細菌更能耐受鹽分跟糖分，因此黴菌能夠在冷藏的果醬和水果中生長，也能生長在醃漬和高鹽食品當中，例如火腿和培根。

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醫師提醒，發霉水果可能對健康造成威脅，應該注意觀察水果儲存狀況，發現發霉時要立即處理。保存水果時要注意保持乾燥和通風，並盡量在短時間內食用，減少發霉的機會。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

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