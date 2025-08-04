即時中心／林耿郁報導

今（4）天西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩，且雨停的空檔增加，不過在大環境偏西南風影響下，苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，由於連日降雨，山區請特別留意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區須留意積淹水等現象。

中央氣象署預報指出，除上述中南部地區外，其他各地大多為多雲的天氣，午後新竹以北及東半部有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、宜蘭山區，午後降雨機率高，容易出現局部大雨，請留意天氣變化，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，中南部及台東降雨趨緩，天氣轉趨悶熱，各地高溫約31至34度，其中大台北及基隆，受西南風沉降影響，有局部36度高溫發生的機率。

離島天氣方面，澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫26至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度。

風力方面，桃園至苗栗及蘭嶼、金門、馬祖局部地區有平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

第9號颱風柯羅莎，今晨2時中心位於東京東北東方1910公里海面上，向東北東進行。

第10號颱風白鹿，清晨2時中心位於東京東方700公里的海面上，向東北東進行；由於兩颱風離我遙遠，對台灣天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受西南風、降雨洗除作用影響，空品多為普通至良好，北部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

原文出處：快新聞／雨要停了！西南氣流減弱 中南部降水「逐漸趨緩」

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