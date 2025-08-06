台積電將營業秘密視為競爭力管理。（路透資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕護國神山台積電（2330）爆發洩密案，震驚各界，但台積電的智慧財產布局享譽國際，在國內外已是連9年的國內專利申請王，而外界看不到的「營業秘密」數量更為龐大，護國神山有自己一套獨特的自我保護措施。

台灣是全球半導體重鎮，國內、外供應鏈上下游多是採取「營業秘密」或申請「專利」、「積體電路布局」等3機制來保護，專利、積體電路布局等都是透過申請有明確法律保障；營業秘密則由企業內部管理，外界無法知悉。

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以發明專利來看，可獲得20年保護，但須先公開、公告，容易遭仿冒；營業秘密因具秘密性，只要業者自我控管得宜，可避免被仿冒。過去智慧局就說明，專利保護可能會因為「逆向工程」被拆解，因此台積電以營業秘密保護為主。而台積電在台的專利申請已是連9年冠軍，但專利只是冰山一角，實際上台積電研發經費不斷創高，更多營業秘密都蘊藏在海底冰下，台積電的研發創新腳步沒有停止過。

至於要達到營業秘密保護，需要符合「秘密性」、「經濟性」及「合理保密措施」三大要件，才能構成營業秘密條件，台積電獨有一套管理法，更將營業秘密視為競爭力管理。

台積電有內建一套營業秘密註冊制度，有形化紀錄、便於管理，還能藉大數據來分析工程師背景，且連同客戶、供應商都需要管理，不讓外來的技術污染，也要防堵機密外洩，監控機制更可運用高科技記錄，一旦要提告就可快速舉證，若要出手就會要快、狠、準，可有效嚇阻侵權者。

法規制度部分，我國對於核心關鍵技術的營業秘密保護法規日益完整，「營業秘密法」在1996年修訂，制訂時僅有民事責任，到了2013年修正，對偷竊營業秘密到「域外」使用加重處分，最高可判10年；「國家安全法」2022年補足「漏洞」，只要是侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為，即使是在台灣，但交給敵對勢力，最高可判12年徒刑。

此次台積電竊密案，是涉嫌非法取得2奈米製程技術機密，因14奈米以下製程的IC製造技術為國家核心關鍵技術，依國安法加重刑責最高達12年有期徒刑、新台幣1億元罰金，外界推測這可能是我國修訂「國家安全法」後，適用的首起案件。

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