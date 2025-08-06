科技中心／李宜樺報導

蘋果秋季發表會時程疑提前曝光！德國網站《iPhone-Ticker》引述當地電信商內部文件指出，蘋果將於今年9月9日舉行年度新品發表會，屆時將發表iPhone 17全系列新品。

市場消息指出，iPhone 17系列將推出4款機型，包括高階的iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，取代Plus系列、採纖薄設計的iPhone 17 Air，以及入門款iPhone 17。同場發表的產品還可能包括Apple Watch Series 11、Apple Watch SE3、Apple Watch Ultra3，以及AirPods Pro 3。

根據內部文件，iPhone 17系列預計9月12日開放預購，9月19日正式開賣，整體時程與蘋果近年的發表節奏高度一致。富瑞分析預期，iPhone 17 Pro、Pro Max及Air售價將較前代上調50美元，以抵銷零件成本與中國關稅壓力，漲幅約4%至5%，基本款售價則維持不變。

《彭博社》記者 Mark Gurman 先前爆料，蘋果計畫在美國時間9月8日當週舉行年度發表會，日期可能落在週二（9月9日）或週三（9月10日），蘋果過去多數年度新品發表會選在週二舉行，去年則因避開美國總統辯論會改為週一。今年9月8日當週，市場普遍認為，9月9日最有機會成為iPhone 17的發表日，且近期外國電信商的內部文件流出，更進一步印證了這項推測。

iPhone 17 發表會市場提前鎖定三大關鍵日期：

正式發表會：9 月 9 日

預購：9 月 12 日

首批開賣：9 月 19 日

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