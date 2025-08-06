記者陳思妤／台北報導

針對川普稱台積電對美國投資3000億美元，趙少康表示，川普常隨便講。（圖／翻攝畫面）

▲針對川普稱台積電對美國投資3000億美元，趙少康表示，川普常隨便講。（圖／翻攝畫面）

美國新關稅7日就要上路，目前台美暫時性關稅為20%，美國總統川普又稱，下週會宣布半導體及晶片產品的新關稅政策，他也特別提到，台積電將對美投資3000億美元（約新台幣9兆元），比台積電已宣布的1650億美元（約新台幣4.98兆元）還多。對此，國民黨戰鬥藍發起人趙少康稱，川普經常隨便講，不知道講真的講假的，嚇得台積電早上就跌了25塊。

川普接受《CNBC》節目專訪時又預告，下週會宣布半導體及晶片產品的新關稅政策，還稱台積電將對美國投資3000億美元（約新台幣9兆元）。台積電日前已宣布加碼投資1000億美元（約新台幣3兆元），預計總投資金額達到1650億美元（約新台幣4.98兆元）。

對此，趙少康今天受訪時稱，「川普經常隨便講」，也不知道講真的講假的。他記得之前台積電加碼1000億的時候，川普就講了2000、3000億，「川普常常大筆一揮就給你加了！」

趙少康認為，這是根深蒂固就在川普的腦筋裡面，他不知道川普要怎麼辦、台積電要怎麼辦，川普是否真的要逼台積電去投資，川普是否不滿意，而且川普1、2個禮拜內就要公布半導體的關稅。他說，台積電現在也沒評論，只說以前講的就是1650億，但對川普講話不敢評論，沒有說川普講的是錯的。

「理論上台積電應該澄清！」趙少康稱，3000億真的假的，台積電總該有個態度，「嚇得台積電早上就跌了25塊，大盤也跟著拉下來，關係蠻重大的」。他說，誠實是最好的政策，還是要講清楚。

「川普有什麼招，就見招拆招」，趙少康表示，將來對半導體會徵多少關稅也不知道，他覺得，川普一直想讓半導體到美國去設廠，台積電等很多高科技廠都會面臨很大壓力，該堅持的立場要堅持，所以政府要幫台積電講話，不能都靠台積電自己去。

「你那麼大一個政府，你不是跟美國關係有史以來最好嗎？怎麼不講話讓台積電單獨面對？」趙少康表調，這是整體的問題，不是台積電個別問題。

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