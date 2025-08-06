財經中心／李宜樺報導

股癌引用2009年中芯竊密案和解條款，呼籲台積電比照辦理向日商索賠。（圖／資料照）

▲股癌引用2009年中芯竊密案和解條款，呼籲台積電比照辦理向日商索賠。（圖／資料照）

財經自媒體「股癌 Gooaye」開轟！針對台積電（2330）2奈米內鬼案，他直指雖然媒體報導焦點是外流給東京威力科創（Tokyo Electron）員工及可能的北海道Rapidus，但員工未必只偷給母公司，也可能轉交給其他廠商。不過，這不影響台積電「比照中芯案」索賠的正當性。

股癌引用 2009 年中芯竊密案最終和解條款，強調這是產業界可複製的成功案例：

中芯向台積電支付 2 億美元 （分五期至 2013 年付清）；

無償轉讓 17.89 億股 中芯股份（約 8% 持股）；

授予台積電 6.96 億股認股權證（行使後持股達 10%）。

他認為，若東京威力科創或Rapidus被證實使用了台積電商業秘密，就應複製這套模式討回代價。

知名半導體分析師陸行之也火力全開，直言這次事件簡直是「中芯案」進化版——偷技術的路線從「離職投靠中芯」變成「先竊密給日本設備廠，再轉進新晶圓廠」。他呼籲台積電向Tokyo Electron要求以數百億美元設備折抵賠償，或向Rapidus索取 10%–20% 免費技術股份，「該討回來的，一分一毫都不能少」。

檢調調查顯示，本案至少 9 名台積電員工涉案，3 人來自寶山 20 廠 2 奈米試產團隊，疑用手機拍攝大量製程機密，其餘 6 人來自研發中心。核心資料流向一名曾在台積電任職、現為東京威力科創工程師的日籍人士，該人與Rapidus關係密切。

由於，2 奈米製程是全球半導體的戰略高地，台積電年底量產在即，若案件演變為跨國訴訟，將牽動日台合作氣氛與全球供應鏈格局。外界普遍支持台積電採取強硬態度，「複製中芯模式」，才能守住國家級技術資產。

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