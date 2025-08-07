撰文＝編輯部

面對全球消費習慣急遽翻轉、科技日益革新與永續浪潮席捲，飲食產業正站在重塑邊界、重新定義產業規則的歷史拐點。由飲食產業專業媒體《食力》、台灣第一飲食群募平台《拾光》共同舉辦的飲食產業創新權威評鑑「食創獎」正如火如荼地徵件中！2025年度以「破框出擊！創造飲食新邊界」為徵件主題，徵件至至2025年9月1日為止，務必把握時間完成報名！

7大初審單位、31位跨領域專業評審 嚴謹評選當年度最佳創新方案

食品產業正往永續和更加安全的未來邁進，只要敢於提出創新解法、跨越產業邊界的創新實踐，「食創獎」就是專屬於你的舞台。齊聚業界最具代表性以及權威的評審團隊，將為每年度的創新方案做出最公正客觀的評選。

譽稱「飲食產業奧斯卡獎」的食創獎，持續帶動台灣飲食產業持續創新突破，為飲食消費環境創造新價值，評選共分為2個階段，「第一階段書審」由「台灣包裝設計協會、台灣設計聯盟、社團法人台灣食品技師協會、社團法人台灣服務業發展協會、國立高雄餐旅大學餐旅學院、雪芃廣告集團、優樂地永續服務股份有限公司」7大專業團隊進行初審；「第二階段複審」則齊聚社群行銷、包裝美學、食品飲料研發、餐飲服務、產業供應鏈管理等專業背景的31位專家，由財團法人食品工業發展研究所所長廖啓成擔任評審長組成專業複審評審團，從初審到複審皆以最審慎的精神為優秀創新的方案做出評選。

【初審合作單位】（依首字筆畫排序）

‧台灣包裝設計協會

‧台灣設計聯盟

‧社團法人台灣食品技師協會

‧社團法人台灣服務業發展協會

‧國立高雄餐旅大學餐旅學院

‧雪芃廣告集團

‧優樂地永續服務股份有限公司

【複審評審團】（依姓氏筆畫排序）

‧王馥蓓（電通集團永續顧問長）

‧朱竹元（優樂地永續服務公司董事長、中華公司治理協會副理事長）

‧吳永強（社團法人台灣連鎖加盟促進協會理事長）

‧吳明錡（國家教育研究院院長室簡任秘書）

‧李明元（客意直火比薩共同創辦人、麥當勞前亞洲區副總裁）

‧李偉文（荒野保護協會榮譽理事長）

‧李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

‧李銘鈺（台灣包裝設計協會輔導理事長）

‧李應平（台灣好基金會執行長）

‧阮淑祥（肯愛基金會理事、國立台灣藝術大學及世新大學兼任副教授）

‧林 泉（MUME Hospitality Group創辦人）

‧林鑫保（財團法人台灣設計研究院副院長）

‧施坤河（中華穀類食品工業技術研究所所長）

‧翁偉智（電通行銷傳播集團凱絡媒體營銷諮詢暨內容策略副總經理）

‧高琹雯（知名美食評論家、Taster美食加創辦人）

‧張寶誠（財團法人中國生產力中心總經理）

‧盛治仁（雲品國際酒店股份有限公司董事長）

‧許呈湧（呈曜包裝事業有限公司總經理）

‧陳時欣（台灣大學食品科技研究所教授）

‧葉佳聖（社團法人中華食品安全管制系統發展協會理事長、南臺科大餐旅系副教授）

‧廖啓成（財團法人食品工業發展研究所所長）

‧劉 怡（思渥品牌顧問董事總經理）

‧蔡宗佑（天主教輔仁大學食品科學系焯炤講座教授兼教務長）

‧鄭司維（台灣科技大學設計系專技副教授）

‧鄭揚凱（社團法人台灣食品技師協會榮譽理事長）

‧盧諭緯（台灣數位媒體應用暨行銷協會秘書長）

‧謝中川（SHAPE雪芃廣告集團執行長）

‧謝昌衛（國立宜蘭大學食品科學系講座教授兼學術副校長）

‧謝榮雅（2016總統創新奬得主）

‧韓世國（點睛設計創辦人暨設計總監、工業設計協會理事、貿協減碳包裝顧問）

‧嚴德芬（頤德國際事業群總經理暨CSRone永續智庫創辦人）

2025食創獎九大獎項報名倒數！讓全世界看見你！

食創獎徵件將於9月1日截止，有9大類別接受報名中，廣邀飲食產業業者、與各領域創新實踐者，共同激盪飲食產業的未來想像：

一、社群行銷創新：

鼓勵運用創新多元的行銷策略與社群互動技巧，整合線上線下資源，傳遞品牌精神並帶動市場動能。

二、企業永續創新：

聚焦ESG（環境、社會、公司治理），表彰將永續精神深植組織，並產出具體執行成果的企業創新作為。

三、包裝技術創新：

獎勵在包裝材質、技術、功能性上突破創新，提升永續、便攜、安全與專利技術應用。

四、設計美學創新：

表彰具品牌精神、原創性與美感，能充分展現產品特色的包裝設計創新作品。

五、食品飲料創新：

聚焦經過加工、包裝販售的食品飲料創新，涵蓋原料把關、技術突破、營養創新與特殊族群需求。

六、餐飲服務創新：

獎勵在永續經營、顧客體驗、營運模式、科技應用、食安管理等方面展現創新價值的餐飲服務業者。

七、產業服務創新：

面向B2B產業鏈，表彰能串接供應鏈、開發客製化解決方案、並創造市場價值的專業服務或技術創新。

八、飲食教育創新：

專為飲食產業業者、大專院校教師研究團隊、地方創生團隊、非營利食育推廣單位，涵蓋食農教育、地方創生、營養推廣、食品安全、飲食文化傳承等領域，獎勵以飲食為核心的創新計畫。

九、【學生組】新銳食研創新：

專為大專院校學生設立，著重食品飲料領域的創新概念提案，凡經過食品加工、包裝販售的食品與飲料，不需實體產品，期待發掘具市場潛力與商品化可行性的未來之星。

各獎項得獎者除了依評審團評議結果頒發三星、二星、一星獎座（數量依入圍名單為定），跨類別還會選出1個最高殊榮「評審團大獎」，所有獲獎者皆可免費使用「食創獎商標」於其獲獎產品包裝和媒體宣傳。此外，還可獲得總價值230萬的行銷資源獎勵，其中包含能在2026年全台最大飲食群募平台《拾光 FoodChill》免費上架募資，【學生組】新銳食研創新組可獲得媒合企業實習機會！快把握參與一年一度的飲食業界盛事的機會，誠摯地邀請業界、學界、學生們一起展現出你的創新能量，讓食創獎幫助你更加發光發熱！

2025食創獎徵件資訊：

報名時間：2025年7月1日（二）～9月1日（一）

欲了解更多活動詳情請至「2025食創獎」官網參見相關資訊，或電洽（02）23518831、[email protected]洽詢。

