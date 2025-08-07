逛街控注意！信義區最新百貨「DREAM PLAZA」正式開幕，由統一企業打造，地點就在熱鬧的一級戰區，亮點之一就是全台最大的 星巴克旗艦店，藏在6樓等你開箱。這間旗艦店不只是咖啡廳，更像是一座咖啡主題藝術館，從空間設計到飲品體驗，全都升級！

首先映入眼簾的是超有設計感的「山形客席區」，座位依照台灣山形起伏設計，搭配實際高海拔植物搬進室內，彷彿走進山林間的咖啡館。而後方的「AI互動牆」更是一絕！它會根據即時人流、熱門商品與天氣，用色塊顯示銷售狀況，超有科技感。

網美必拍的「閃耀女神牆」也別錯過，這是星巴克27周年與台灣連結的象徵，全台唯一！女神托著梅花與咖啡樹，象徵東西方融合，尾鰭上還藏有藍雀意象，細節滿滿。

整間旗艦店共設有五大吧台，從甜點坊到調酒吧全都有！包括：

• 甜點點心坊：可吃到吳寶春酒釀黑糖麵包、江振誠香料燉肉等名廚監製美食。

• 經典吧台：販售全台最熱賣前20名商品，還有4款獨家飲品如紅心芭樂冷萃。

• 哈瓦那茶吧：專屬茶飲吧，主打台灣五大茶款＋限定特調。

• 典藏摩登吧台 & 創意調酒吧台：融合藝術與互動設計，24小時營業！你甚至可以在這裡喝到用高粱＋冷萃打造的「松高拾壹號」調酒。

特別推薦體驗「Oviso咖啡互動體驗」區，這裡的咖啡機設計讓你能近距離與咖啡師交流，客製化調整濃度、豆種，感受滿滿參與感。

如果你追求隱私與尊榮感，也可預約進入「尊榮體驗區」，享受江振誠法式套餐與高級美酒，還能直接眺望101景致。不想訂包廂？經典吧台後方的座位區也能看到絕美101。

最後，別忘了逛逛限定伴手禮區。這裡有專屬的「TPE台北杯」、星巴克女神系列杯、以及限量價值高達近20萬元的限量庫柏力克熊！

細節控請注意：地板採用六角磚設計，象徵咖啡製作的六道工序；牆面與天花板更像藝術展覽空間，讓你在喝咖啡的同時，也能沉浸於創意美感。

從飲品、藝術、體驗到美景，信義區這間星巴克旗艦店值得你特地跑一趟！

