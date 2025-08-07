▲西南氣流為中南部帶來豪大雨，台南淹水災情。（圖／翻攝自陳亭妃臉書）

近期中南部暴雨狂下，處現多處淹水災情，儘管西南氣流減弱，中南部雨勢逐漸趨緩，但仍要注意局部或零星降雨，其他地區則需注意午後雷陣雨。

不過這次暴雨成災，即使雨停了，仍要留心看不見的「隱形敵人」。醫師黃軒提醒，要留意災後3大隱形敵人所帶來的11種疾病，包括登革熱、屈公病、類鼻疽等。其中霍亂、登革熱、日本腦炎、破傷風等4種「嚴重恐致死」，並提出6大因應風災過後的防疫措施。

而兩波暴雨造成中南部嚴重淹水，民眾接觸污水、污泥，提高感染類鼻疽風險。截至7/29為止，今年類鼻疽本土個案已累計32例，其中2例死亡(均為丹娜絲颱風後高雄個案)，創歷來新高。疾管署副署長羅一鈞提醒，未來1個月內為類鼻疽高峰期，民眾需提高警覺。

近期中南部降下豪大雨，降雨量直逼莫拉克颱風，光是嘉義縣就淹死2千多頭豬，甚至出現「大批豬屍漂浮水面」慘況。疾管署署長莊人祥提醒，污水中混有尿液，若人體有傷口接觸污水，就會有感染「鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病等3大疾病的風險。

對此，醫師黃軒表示，暴雨積水容易孳生細菌與蚊蟲，增加感染風險，出現3大類、11種疾病的健康危機。

風災後的隱形敵人：你該小心的健康危機

1、污染感染：腸胃拉警報

常見疾病：

●霍亂：劇烈腹瀉、嘔吐、脫水、休克 ●傷寒：高燒、頭痛、腹痛、玫瑰疹 ●桿菌性痢疾：腹痛、血黏便、發燒 ●A型肝炎：疲勞、噁心、黃疸

防線： 飲用煮沸或瓶裝水、食物煮熟、勤洗手

2、蚊蟲孳生：致命傳播者

常見疾病：

●登革熱：高燒、關節痛、皮疹 ●屈公病：劇烈關節痛、持續數週 ●日本腦炎：高燒、腦炎、意識障礙

防線： 清除積水、用蚊帳、穿長袖、塗防蚊液

3、接觸感染：皮膚的隱憂

常見疾病：

●鉤端螺旋體病：發燒、頭痛、腎肝受損 ●類鼻疽：肺部、皮膚感染，可能致命 ●破傷風：肌肉痙攣、呼吸困難 ●恙蟲病：發燒、焦痂、淋巴腫大

防線： 戴手套雨鞋、不赤腳、傷口消毒、避免污水接觸

風災後防疫 6 大關鍵措施

1、飲水與飲食安全

飲水煮沸、瓶裝水、食物煮熟、生熟分開、低溫保存

2、環境清潔與消毒

清積水（巡、倒、清、刷）、戴防護、用漂白水消毒、垃圾封好快清運

3、個人衛生防護

勤洗手、傷口消毒、穿防水鞋、不戲水

4、防蚊與防蟲

紗窗紗門、蚊帳、長袖、防蚊液、遠離蚊蟲叢生區

5、關注健康、及早就醫

發燒、紅疹、腹瀉等症狀要盡快就醫並說明災後接觸史

6、心理健康調適

規律作息、適度休息、與親友支持、必要時找心理師

類鼻疽潛伏期最長21天，8症狀一次看

疾管署指出，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，長則可達21天。該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染。

類鼻疽常見病徵有哪些？

感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括：

●發燒 ●頭痛 ●局部腫痛 ●潰瘍 ●胸痛 ●咳嗽 ●咳血 ●淋巴結腫大

胸腔科醫師蘇一峰曾在粉專發文表示，類鼻疽伯克氏菌是一種存在於土壤和死水中的環境腐生菌，可以經由割傷傷口直接進入或被吸入，容易演變為肺炎，「細菌在肺部易化膿吃破開洞，死亡率1、2成，如果瀰漫性感染死亡率8成。」

特別是糖尿病、肝病與腎病與其他慢性病患者都是高風險對象，而平常也該好好清除淤泥，才不會導致疫情大爆發，「之前在吵那個縣市淹水，其實類鼻疽就是最好評量結果」。

廣東屈公病疫情爆發，「無特效藥」嚴重可致命

另外，中國廣東近期爆發屈公病（基孔肯亞熱）疫情，病例數量大幅攀升，引發國際關注，美國疾病管制與預防中心（CDC）針對廣東疫情升級，發出第2級旅遊警示，由於時值暑假出國旅遊旺季，格外值得注意。

據中國官方通報，截至7月底，廣東今年累計通報感染個案已達4824例，本週再新增2892例，當中佛山市即佔超過9成，當局發布「屈公病後遺症提醒書」，強調該病由蚊媒傳播，「目前並無特效治療藥物」。

患者感染後可能出現高燒、劇烈關節痛與皮膚疹等症狀，部分人康復後仍會留下長期慢性疼痛或併發症。黃軒也示警，屈公病是會致命的，除了從源頭消滅蚊子之外，還要加裝紗窗紗門、裝設捕蚊燈來防止入侵，最重要的是蚊子對二氧化碳和體味特別敏感，因此，「運動後或出汗時」，盡快沖洗身體，換上乾淨的衣服，也能減少被蚊子叮咬的機率。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

更多幸福熟齡文章

出門比慶祝貴！起家厝公寓成「無梯地獄」，身障母出門「低消1600」…樓梯成高牆：：出門太不方便了

她餐餐「白粥白吐司＋豆腐乳」，1個月後疑失智！缺乏「1營養素」恐腦病變：延誤就醫救不回

50歲還清房貸、資產3千萬，為何還無法退休？專家揭理財漏洞：64歲存款見底、窮得只剩一間房