白血病的成因複雜，不僅呈多樣性，有些致癌機轉的細節，迄今仍然不清楚，目前癌症專家學者經常提及的白血病致癌病因包括：基因突變（如唐氏症）、暴露於有放射線污染的環境（如車諾比爾核爆意外）、病毒感染（如第一型人類T淋巴球細胞性病毒HTLV-I）、化學物品的刺激（如有機苯的接觸），以及體質的因素（癌基因的表現型）等。

治療白血病 解析常見方式

針對白血病的治療，台灣癌症基因會資料指出，依急性或慢性白血病以及淋巴球或骨髓性白血病，而有不同的治療方式，包括：化學治療、標靶治療、放射線治療、造血幹細胞移植及支持性療法。

．急性淋巴性白血病：常發生於小孩，使用化學治療則有70％的機率會治癒，而成人罹病也需先作化學治療，待緩解後（也就是臨床上或一些基本檢查找不出有血癌細胞稱之）再作骨髓移植來治療，但由於此種疾病常會侵犯中樞神經，故須做中樞神經的預防治療，目前預防的方法是利用顱內放射線療法或脊髓腔內之化學治療，而這類的治療經證實是確實可以預防中樞神經的復發。除了做誘導緩解的化學治療外，當緩解後仍要做些鞏固療法及維持治療來減少復發的機率，通常治療維持約3年時間。

．急性骨髓性白血病：治療原則與急性淋巴性白血病的治療相同，若治療的情形不錯，有時維持治療是可以不需要做的。要特別說明的是此種疾病中之第三亞型是可以利用A酸的衍生物（ATRA）來治療，大約會有80％以上的患者達到緩解效果。若配合化學治療，與ATRA同時或在其後給予，長期無病存活將可達60％以上。

．慢性骨髓性白血病：好發於40至60歲的人，不過其他年齡層也是有發生的可能。較年輕者則可先給予口服化療藥，當達到緩解（remission）時再考慮使用骨髓移植，但由於此種疾病不易斷根，所以目前又有一種方法可以控制慢性轉為急性白血病的藥物－干擾素（α-interferon），此種藥物之治療效果已被肯定，大約可以有70％至80％的病患達緩解的效果，而且存活率也延長至7年左右，因此年紀輕之患者若有適合的捐髓者則鼓勵病患進行骨髓移植，年紀較大患者則可以使用干擾素來治療，通常治療約1年後就可以知道治療療效，但是否能使病患治癒，則有待更長時間的觀察。

．慢性淋巴性白血病：罹病患者年紀較大，治療的目標主要以症狀治療為主。而此種白血病之平均的存活率為5年，不過也會有存活十幾年的人。

治療後須定期追蹤 骨髓移植需服抗排斥藥

罹患白血病患者，須定期追蹤血液檢查以確定疾病是否復發，若是2、3年內沒有復發，表示復發機會相當低。若接受骨髓移植者，必須服用抗排斥藥至少半年，且須定期回門診追蹤。服用抗排斥藥時免疫能力會降低，應避出入公共場所以防感染。

