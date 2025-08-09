近年來，塑膠污染已成為全球關注的議題，微塑膠更是無所不在，甚至存在於我們的飲食之中。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，面對難以避免的塑膠微粒，益生菌或許能成為腸道排塑的新解方。

益生菌成為腸道排塑新利器

張家銘指出，研究發現，我們每周可能吞下相當於一張信用卡重量的微塑膠，這些塑膠碎片在體內累積，可能傷害腸胃道、影響血管壁，甚至進入內臟及腦部，增加健康風險。面對無所不在的塑膠污染，與其焦慮如何避開，不如想辦法幫助身體將其排出。而最新研究指出，腸道益生菌或許能扮演關鍵角色。

副乾酪乳桿菌和植物乳桿菌有排塑潛力

科學家從784種益生菌中篩選出兩種「塑膠獵人」：副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei，簡稱LP菌，DT66）和植物乳桿菌（Lactiplantibacillus plantarum，DT88）。這兩種乳酸菌不僅能吸附微塑膠，還能將其聚集成較大顆粒，使其更容易隨糞便排出。動物實驗顯示，服用這些益生菌的老鼠，微塑膠排泄率提升34%，腸道內殘留量減少67%，植物乳桿菌DT88還能減少微塑膠引發的腸道發炎。

發酵食品助攻腸道大掃除

那麼，我們該如何攝取這些益生菌呢？張家銘表示，這2種菌株主要存在於某些發酵食品和益生菌保健品中，例如優格、克菲爾、泡菜、韓式發酵食品、味噌、納豆等。此外，也有標示這2種菌株的保健食品，每天補充或許能讓腸道成為「塑膠終結者」。

日常習慣助力擊退塑膠微粒

除了攝取益生菌，日常飲食習慣也能幫助減少體內微塑膠。張家銘建議，減少使用塑膠製品，選擇玻璃或不鏽鋼容器；少喝瓶裝水，改用過濾水或玻璃瓶裝水；多攝取膳食纖維，搭配益生菌有助於腸道蠕動；保持腸道水分充足，促進腸道運作，避免塑膠累積。

透過飲食習慣改變排塑不是夢

這項研究為塑膠污染帶來一線曙光，我們不再只能被動吞下微塑膠，而是有機會透過飲食與益生菌來幫助排出。張家銘強調，這代表我們不需要昂貴的醫療技術，也不必等待未來的科學突破，只要改變習慣，挑選適合的益生菌，就能為自己的健康把關。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／張家銘醫師

