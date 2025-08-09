香噴噴且熱騰騰的炒菜讓人食指大動，但掌廚者需防範煮飯油煙對呼吸道系統的傷害。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人偏愛炒菜等料理，熱氣裊裊、香味撲鼻的美食總能治癒味蕾，也療癒心情，不過輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提醒，掌廚者要小心煮飯油煙，因為煮飯油煙對呼吸道會造成4大傷害，分別為慢性咳嗽與咽喉炎、支氣管炎與氣喘惡化、肺功能衰退與肺阻塞，以及大幅增加罹患肺癌風險。

胡皓淳在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，煮飯油煙是指在高溫烹調過程中，食用油受熱產生的煙霧和有害物質。當油溫超過200°C時，會開始分解產生醛類、酮類、酸類等有毒化合物，以及PM2.5細懸浮微粒。這些物質不僅會刺激呼吸道，長期吸入更會對肺部造成嚴重損害。

煮飯油煙 對呼吸道的4大影響

●慢性咳嗽與咽喉炎：長期吸入油煙會刺激上呼吸道黏膜，導致咽喉持續發炎。許多家庭主婦都有煮完飯後喉嚨乾癢、不停咳嗽，聲音變得沙啞。這是因為油煙中的有害化學物質會破壞咽喉黏膜的保護屏障，讓細菌更容易入侵，造成反覆感染。

●支氣管炎與氣喘惡化：油煙中的細懸浮微粒會深入支氣管，引發慢性支氣管炎。原本沒有氣喘的人可能會因此誘發氣喘，而有氣喘病史的患者症狀會明顯惡化。研究顯示，長期暴露在廚房油煙中的女性，罹患氣喘的風險比一般人高出3.5倍！

●肺功能衰退與肺阻塞：油煙中的有毒物質會損害肺泡和支氣管壁，導致肺功能逐漸衰退。長期吸入會造成肺部纖維化，出現症狀：呼吸困難、胸悶、活動耐力下降。許多從不吸菸的家庭主婦，卻在中年後出現肺功能下降，油煙就是主要元兇之一。

●肺癌風險大幅增加：這是最令人擔憂的影響！油煙中含有多種致癌物質，包括苯並芘、甲醛、丙烯醛等。世界衛生組織已將廚房油煙列為肺癌的重要危險因子。統計數據顯示，長期暴露在高濃度油煙環境中的女性，罹患肺癌的風險比一般女性高出2-3倍，即使她們從不吸菸！

胡皓淳表示，許多人以為只要開窗通風就沒問題，但其實油煙中的有害物質非常細小，普通的窗戶通風根本無法完全排除。而且油煙會附著在廚房的牆壁、櫃子、甚至衣物上，形成長期的污染源。

烹調時戴口罩保護呼吸道，以及廚房裡安裝高效能抽油煙機等，都有助於防範煮飯油煙帶來的傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫授5招 預防保護這樣做

胡皓淳表示，如果經常在廚房煮飯，建議立即採取以下保護措施：安裝高效能抽油煙機、控制油溫避免過度加熱、選用冒煙點較高的食用油、烹調時戴口罩保護呼吸道、定期清潔廚房設備。

如果已經出現長期咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀，務必盡快就醫檢查肺功能。

