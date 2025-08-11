料理時手部有傷口要小心！外科醫師陳榮堅日前分享，一名男子吃下母親親手製作的午餐後，突然發燒、腹痛掛急診，抽血檢查發現白血球數值飆高至２萬，面臨敗血症風險。經醫師追查發現，可能是母親手上傷口的金黃色葡萄球菌污染食物，導致嚴重的食物中毒症狀。

手有傷口做菜導致食物中毒

外科醫師陳榮堅在臉書粉絲團分享病例，一名曾進行消化道手術的男病患，因為發燒、急性腹痛至急診就醫。抽血檢查結果顯示，白血球數值接近２萬，代表可能有嚴重感染，甚至可能發展成敗血症。

醫師緊急安排電腦斷層等檢查，但未發現明顯異常，詢問病患當天行程，發現他僅在中午食用母親烹煮的飯菜，此時醫師也注意到病患母親手上纏著繃帶，一問才知道母親２天前煮飯燙傷，手上有個傷口，醫師便推測這是造成食物中毒的關鍵原因。

手有傷口時料理應戴手套

陳榮堅醫師解釋，人體表皮常見的金黃色葡萄球菌，一般傷口感染只需用藥治療。但若細菌進入體內，就可能引發急性食物中毒。因此他特別提醒，料理時若手上有傷口，最好戴上手套以預防感染。

金黃色葡萄球菌中毒成因

衛福部食藥署指出，金黃色葡萄球菌常見於人體皮膚、毛髮、鼻腔及咽喉等黏膜，尤其是化膿傷口更容易污染食品。食物中毒的發生需要符合特定條件，包含食物遭受帶有腸毒素的葡萄球菌污染、適合細菌生長的溫度環境，以及足夠的潛伏期。

食物中毒症狀與解決方法

一般而言，金黃色葡萄球菌食物中毒的潛伏期為１至７小時，平均２至４小時。食物中毒主要症狀包括嘔吐、噁心、腹痛、腹瀉等，症狀可能持續數日。至於食物中毒要看醫生嗎？食藥署表示，輕微症狀可自然痊癒，但重症患者需要補充水分、電解質，並接受抗生素治療。

５大守則預防食物中毒

為避免金黃色葡萄球菌食物中毒，食藥署給５大建議：

１、身體有傷口者應避免從事食品製造調理工作。

２、烹調時應戴帽子、口罩，並注重手部清潔。

３、確保食品器具清潔。

４、注重食品衛生，避免食品再污染。

５、食材應盡快食用完畢，若需存放應注意溫度控制，冷藏保存在5℃以下或保溫在60℃以上。

▲手上有傷口時做菜，應戴上手套以防感染。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

陳榮堅醫師

網址：https://www.facebook.com/share/16m9TPJTbg/

衛福部食藥署

網址：https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=1937

更多食尚玩家報導

出國刷卡注意！「按錯１鍵」恐多付4%，掌握３原則避免掉入陷阱被搶錢

８月LINE免費貼圖６款！蠟筆小新、三麗鷗通通有，一鍵下載無使用期限

搭機發生「經濟艙症候群」恐猝死！專家揭致命原因：久坐辦公也可能得到

新詐騙手法！在機場別亂丟棄「這１物」，專家曝嚴重後果：個資恐外洩

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章