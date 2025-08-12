請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬12日綜合外電報導）義大利總理梅洛尼政府計劃限制中國投資人在義大利戰略企業的持股比例，以避免與美國的關係陷入緊張。

彭博（Bloomberg News）引述消息人士說法透露，義國政府的計畫涵蓋所謂「戰略性企業」，包括民營或政府擁有控制權的企業。

根據要求匿名的知情人士，輪胎製造商「倍耐力集團」（Pirelli & C. SpA）是上述戰略計畫的最具代表性案例之一。中國國企中化國際（Sinochem International Corp.）持有倍耐力37%的股份。

彭博之前曾披露，一級方程式賽車團隊輪胎供應商倍耐力集團受到中資影響，在美面臨潛在銷售限制。該公司已設法削弱中資在公司治理的角色。

知情人士指出，儘管中化國際強調其在倍耐力的持股是長期投資，但羅馬當局正評估要求中化減持股份的選項。

倍耐力的案例凸顯歐洲在新地緣政治環境下面臨的挑戰。歐洲2008年金融危機後曾熱烈歡迎中資，如今卻努力「去風險化」，降低對中經濟依賴的同時，試圖保護國內核心產業，並與美國總統川普保持良好關係。

前政府官員、現任義國政治風險顧問公司高地（Highground）負責人伊爾迪（Beniamino Irdi）指出，自川普當選以來，跨大西洋關係日益難以逆料。許多歐盟國家已開始重新評估中國作為貿易夥伴的角色，如何拿捏平衡也變得愈來愈困難。

其他消息人士透露，倍耐力只是義國政府面臨最極端的案例，當局還希望將中資退出掌控義國能源電網的CDP Reti SpA。消息人士指出，中國國家電網（State Grid Corporation of China）旗下子公司持有CDP Reti SpA 35%股權，並擁有2席董事可參與決策。

另一家是全球最大發電設備製造商之一安薩爾多能源公司（Ansaldo Energia SpA）。消息人士表示，儘管上海電氣（Shanghai Electric）已將其持股比例從40%大幅降低至0.5%，但中資的存在仍會阻礙安薩爾多參與美國部分電力計畫標案。

義國目前約有700家公司有中資，但政府主要聚焦在能源、交通、科技和金融等戰略領域的龍頭企業。

義國政府、倍耐力、CDP Reti和安薩爾多都婉拒置評，中化國際駐義大利代表也未發表評論。

中國外交部發言人林劍對此表示，中義投資合作互利互惠，不應受到第三方干擾，「中國政府一貫支持中國企業在市場化原則基礎上開展國際合作，希望義方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境，切實保障企業的合法權益。」（編譯：劉淑琴/核稿：施施）1140812