（中央社巴黎11日綜合外電報導）在法國首都巴黎塞納河中游泳正成為越來越受歡迎的觀光活動，也成為巴黎民眾必做之事。塞納河上個月開放3處泳區，時隔百年再度開放民眾下水，迄今已有成千上萬人在河中暢游。

美聯社報導，隨著一波熱浪將於明天侵襲巴黎地區，預計塞納河泳區將更加擁擠。法國氣象局（Meteo France）已對巴黎發出「高度警戒」，預估氣溫將高達攝氏38度。

在巴黎西部格勒內碼頭（Grenelle）泳區，遊客可一邊游泳及享受日光浴，一邊欣賞艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）美景，河面上還能見到小魚游動。

為符合歐洲規定，法國當局每天都會檢查河水水質。由於污染與河道航運帶來的風險，塞納河自1923年以來原則上禁止游泳，僅有少數例外。

但隨著法國當局斥資14億歐元（約16億美元）整治塞納河，以符合去年巴黎奧運游泳賽事場地水質，新泳區得以設立。

來自墨西哥的觀光客馬丹斯（Constanze Martens）說：「你能想像嗎，一邊欣賞艾菲爾鐵塔，一邊在純天然的河水中游泳，乾淨又安全，還有這麼多可愛的人，各年齡層的人都在這裡游泳。」

塞納河今天的水溫為攝氏22度。

來自巴黎東郊蒙特伊（Montreuil）的羅林（Elisabeth Lorin）則說：「水溫相當溫暖，比海水還暖，這很令人驚訝，也非常舒服。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1140812