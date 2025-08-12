600人場外抗議彰化設火葬場 環評會要求補資料再審

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化生命園區開發計畫下午在彰縣體育場召開環評會，場外有600名反生命園區民眾舉布條標語反對設火葬場。環評會委員下午決議，要求補充說明選址合理性等項目後，再進行審查。

彰化縣是全台唯一未設置火化場的縣市，縣府規劃在彰化芳苑鄉設生命園區，園區內有火化場，引發周邊居民強烈反彈，組成二林芳苑反火葬場自救會。

彰縣府依照「環境影響評估法」相關規定，今天下午在彰化縣立體育場會議室召開環評會，不過因開發案開發單位就是縣政府，為避免利益衝突，縣府內聘委員已全數迴避參加環評會，由外聘專家學者進行審查。

在會議開始前，600名二林芳苑反火葬場自救會成員就在體育場前廣場聚集，手持布條標語表達反對立場，彰化縣警察局也出動100多名員警，在體育場大門口擺設交通指示牌，維持秩序。

會議開始前，二林芳苑反火葬場自救會總幹事袁震權接受媒體聯訪時說，火葬場附近是人口密集區，北邊有台中火力發電廠，南邊又有六輕，空氣品質不佳，且二林芳苑民眾大多務農，他們也擔心農產品被污染。

透過 Google News 追蹤中央社

袁震權說，火葬場是嫌惡設施，卻設在人口密集區，他認為縣府應把設置火葬場的地點移到山區，將衝擊降到最低；自救會也發聲明稿強調，火葬場排放的戴奧辛、重金屬及懸浮微粒，將和當地空氣中原有的污染物產生複合加成效果，危害民眾健康。

下午的環評會有8名環評委員出席，會議結論在傍晚出爐，委員們要求，縣府應再補充說明選址合理性、開發範圍聯外道路規劃、再評估空氣污染物的排放量及敏感受體、了解當地居民關切事項並提出解決方案等項目，再送環評會進行審查。（編輯：黃世雅）1140812