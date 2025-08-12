法國格拉沃利訥（Gravelines）核電廠 4 座反應爐週日晚間「因冷卻系統出現大量水母而停機」，其運營商 EDF 週一表示，很可能是「全球暖化導致水溫上升所致」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）昨（11）日報導指出，Gravelines 廠位於法國北部，是全國最大的核電廠之一。其 6 座機組共可發電 5.4 吉瓦，且是利用與北海相連的運河進行冷卻。法國電力公司（EDF）數據顯示，因另外 2 座反應爐正進行例行維修，整個核電廠目前已停機、暫停供電。

值得注意的是，Gravelines 海灘近年因水溫升高，還有外來物種進入等問題，水母數量有所增加。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）漁業部門的海洋生物學顧問賴特（Derek Wright）指出：「水母在水溫較高時繁殖速度較快。因北海等水域逐漸變暖，水母的繁殖期也會越來越長。」賴特續指：「大家都說核能乾淨，但我們都沒想到熱污染無意間的後果。」

EDF 表示，Gravelines 廠的 2 號、3 號及 4 號反應爐因抽水站「冷卻水泵站的濾鼓」被「大量且不可預測」的水母群堵塞，在午夜前自動停機，6 號反應爐則在數小時後接著停機。EDF 強調，此事件不會危及任何安全、設施、人員與環境。