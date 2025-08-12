請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順、洪素津台北12日電）北院今天審理京華城等案，柯文哲說，檢察官大剌剌將鏡週刊寫進筆錄，顯見司法與媒體聯手當政治打手。鏡週刊則聲明，報導均有所本，會持續追蹤報導柯文哲所涉弊案。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院今天開庭，提訊在押的柯文哲，並以被告身分傳喚沈慶京到庭。合議庭上午、下午分別以證人身分傳喚基隆市副市長邱佩琳、前台北市長辦公室主任謝明珠到庭釐清案情。

邱佩琳證稱，當初因友人介紹，擔任柯文哲市長期間的大陸小組委員，也是民眾黨創黨委員，她曾經手將基隆市長謝國樑的母親等人的捐款轉交給柯文哲，並向企業募款。

柯文哲在邱佩琳詰問完畢後陳述意見時表示，看到邱佩琳的偵訊筆錄，感到非常驚訝，林俊言大剌剌將鏡週刊和社長裴偉寫進筆錄，顯見司法與媒體聯手當政治打手，毫不避諱。

柯文哲說，他思考了2個原因，一是檢察官得意忘形，以為可以升官、雞犬升天，二是檢察官狂妄至極，以為民進黨可以永遠執政。

柯文哲的臉書粉絲專頁則寫道，今天重點在於裴偉拿著偵查中證物，詢問證人邱佩琳，還被記載在筆錄中，鐵證如山，但當邱佩琳第二次偵訊時主動告知檢察官此犯罪證據，檢察官竟完全無動於衷，指控檢調洩密、污染證詞、操控輿論、靠媒體指控辦案。

鏡週刊聲明表示，消息管道多元，許多新聞內容在檢調單位尚未掌握前即已出刊，證明檢調單位並無洩密給鏡週刊。鏡週刊進行報導也無須靠檢調單位提供訊息。

鏡週刊表示，裴偉與邱佩琳本是舊識，在報導出刊前協助確認消息來源真偽，確信後才出刊「柯文哲金主曝光」報導，本是負責任的媒體應進行基本、正常的查證工作，也益發突顯報導均有所本，且經合理查證。

鏡週刊聲明提到，很遺憾柯文哲為了脫免罪責，從案件開始偵辦以來，一再以檢調洩密的說法企圖影響司法運作，實不可取。鏡週刊會繼續秉持專業及毋枉毋縱精神，持續追蹤報導柯文哲所涉弊案，讓貪贓枉法之人無所遁形。

此外，針對柯文哲庭上陳述，台北地檢署沒有回應。（編輯：張銘坤、蕭博文）1140812