民眾黨前主席柯文哲京華城案今（12）日再開庭，傳喚現任基隆市副市長邱佩琳、前台北市政府市長室主任謝明珠作證，上午邱佩琳作證後，柯文哲發言再痛批檢察官。

基隆市副市長邱佩琳12日到北院作證。（圖／中天新聞）

柯文哲臉書12日發文：「檢調洩密、污染證詞、操控輿論、靠媒體指控辦案，檢調無恥，是國恥。今日重點：鏡週刊裴偉拿著偵查中證物，詢問證人邱佩琳，還被記載在筆錄中，鐵證如山，但當邱佩琳第二次偵訊時主動告知檢察官此犯罪證據，檢察官竟完全無動於衷。」

柯文哲臉書的發文敘述：「2024.10.8邱佩琳第一次赴廉檢作證時，廉政官拿著他們查扣的柯文哲硬碟裡的excel檔中，記載著一位黃南光，經手人寫邱佩琳，檢廉詢問邱佩琳：黃南光有捐嗎？捐多少？邱佩琳說她不知道、因為該筆捐款她並未經手。偵訊完兩週，鏡週刊的裴偉卻突然打給邱佩琳，說鏡隔天要出刊，要和邱約在鏡週刊『確認訊息』。」

柯文哲12日發文。（圖／翻攝柯文哲臉書）

發文繼續敘述：「邱佩琳還原當天狀況：裴偉和她對坐著，手中拿著一張紙，裴偉一筆一筆的詢問邱：『這些捐款人名與金額』是否正確？邱佩琳說他很驚訝，因為裡面的若干內容，連她都不知道，第一次到檢廉應訊時，廉政官也沒提到黃南光捐款金額，卻被裴偉拿來『一一核對』，還問邱『這麼大企業，怎麼捐這麼少』？邱佩琳離開鏡週刊後，才向黃南光等人確認捐款金額，她從『原本不知道』、『被重新植入記憶』，再過兩天，鏡週刊出刊了，標題是『柯文哲金主曝光』！相關資訊隨即出現在各大媒體，政論名嘴瘋狂討論。」

發文續稱：「再過幾天，檢廉第二度傳喚邱佩琳，但她的證詞，顯然已經受到裴偉等媒體報導的不當引導與影響。例如：裴偉詢問邱佩琳：王令麟是否捐款500萬？邱佩琳因未經手，當時無法確認真假與數字，但經過裴偉和全台灣媒體『提醒』，第二次邱佩琳到檢廉作證時，就出現『王令麟及旗下企業捐500萬』的證詞。日前王令麟本人作證時，嚴正否認自己與旗下企業有捐500萬給柯文哲，但檢方還是硬要用邱佩琳被污染後的證詞，宣稱『工作簿的內容是真的，小沈1500的捐款也是真的』。」

柯文哲12日發文。（圖／翻攝柯文哲臉書）

發文強調：「現任主任檢察官林俊言是否夥同媒體壓迫證人、陷害忠良，真相必須查個水落石出。到底鏡週刊裴偉手中的資料誰給的？鏡報主筆陳嘉宏在彭振聲的太太輕生後，在個人社群公布北檢『未公開的起訴書』威脅彭振聲，又是誰洩密授意？邵琇珮、胡方瓊作證以後，為何頻頻受到媒體的攻擊？自由時報還曾報導彭振聲透過管道找法務部高層，『說他不會翻供』，被彭振聲嚴正否認。」

發文更指出：「今天證人作證之前，自由時報再度報導證人將要作證的方向，沈慶京律師徐履冰特別提醒合議庭必須留意這種強力干預、破壞司法公正的下流作為，他並引用喬治歐維爾的名著《動物農莊1984》真理部的口號『誰控制現在，誰就掌控過去；誰掌控過去，誰就掌控未來』。在柯文哲案當中，北檢不但控制了輿論，還操弄著證詞證據，還想篡改真相，讓陷害忠良的閹黨，一個個升官發財。」

