本案是針對三口之家打造的住宅規劃案，旨在回應屋主對健康生活、舒適居宅的嚮往。設計核心圍繞在功能、美學與人性化設計的妥善整合，團隊冀望藉由符合實際使用需求的機能佈局、燈光配置與材料應用，優化屋主的居住體驗，並提升其與住所的情感連結。

法國設計獎 French Design Awards

遇見設計 謝昱宏《凝光集境》作品介紹

從玄關入室，既有的長廊為歸者提供儀式感。地坪鋪設的天然大理石，可挹注高雅的迎賓氛圍。廊道末端為用餐區，團隊特意導入異材質和局部照明設計於餐桌後方電器櫃，再結合水晶圓弧曲線吊燈，可共同形塑柔和、優美的端景焦點。為創造敞亮的空間感，團隊是以開放式佈局整合客廳、餐廳、廚房與書房。其中，客廳與書房之間的橫樑採用了弧形設計與異材質拼接手法，能化解樑體結構的壓迫感，並增添視覺層次。針對女主人陳列藏品的需求，團隊在書房背牆有嵌入開放櫃體。且櫃內與客廳的照明系統是採連動設計，能兼顧藝術展示與收納機能。考量到男主人行動不便的情況，團隊特地將客衛洗手台設於衛浴室外側，藉由分區處理，能提升共用效率，避免相互擾。主臥整合臥眠區、梳妝台與辦公區，可為屋主打造機能完善的私密場域。

《 凝光集境》 遇見設計

為滿足屋主對健康生活的追求，團隊選用了耐久性佳的天然大理石、無甲醛塗料與F1板材，以降低資源耗損和環境污染。另外，再裝設全熱交換器來提升空氣對流，可提高居住舒適度，並減低能耗，成為友善住戶、環境的永續居宅。

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

《 凝光集境》 遇見設計

遇見設計 謝昱宏

遇見設計 謝昱宏

遇見設計 公司介紹

我們是一個充滿激情和創造力的團隊，致力於為各種領域的客戶提供高品質和獨一無二的室內設計解決方案。

我們明白每個人的需求和品味都是獨特的，因此我們注重細節，以確保每個項目都能完全符合客戶的期望和要求。無論是住宅、商業空間，我們都擁有豐富的經驗和專業能力，可以為您打造一個舒適、美觀且具有功能性的室內環境。

我們的設計理念是融合創意與實用性，我們總是致力於創造獨特且具有性格的空間。我們的設計師使用最新的技術和工具，並與客戶緊密合作，以確保他們的願景得以實現。我們熱衷於探索新的材料和創新的設計元素，以提供最佳的設計方案。

我們堅信，良好的室內設計不僅僅是為了美觀，更是為了提升生活品質和工作效率。因此，我們的設計團隊努力將美學與實用性相結合，為客戶創造一個既具有視覺吸引力又舒適實用的空間。

遇見設計 得獎記錄

