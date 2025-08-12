[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部疾管署今（12）日召開疫情記者會，公布10年來首例「布氏桿菌」確診個案，是一名居住在北部的50多歲本國籍男性，今年4月曾到中國新疆旅遊，並在動物市集接觸羊和馬匹，7月初出現發燒、寒顫等不適症狀，多次前往診所就醫，後續因肝指數偏高轉至醫院，並因發燒及肝脾腫大而住院治療，血液培養之菌株經鑑定為布氏桿菌，經治療後已於日前出院，且個案之同住家人及國外旅遊同行者目前無疑似症狀。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物。（圖／疾管署）

疾管署表示，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，由布氏桿菌屬細菌感染所致，較常造成人類感染的有流產布氏桿菌（B. abortus）、馬爾他布氏桿菌（B. melitensis）、豬布氏桿菌（B. suis）以及犬布氏桿菌（B. canis），布氏桿菌主要在動物間傳播，宿主包含牛、羊、豬、狗等動物。

人類感染主要因傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等、食入受布氏桿菌污染的食物或其製品(如未滅菌之生乳或起司)，以及實驗室或屠宰場工作人員亦可能經由吸入含病原菌之氣膠而感染。潛伏期通常為1-2個月，短則5天，亦可長達5個月，主要症狀為間歇性或不規則發燒，全身倦怠、出汗、頭痛、背或關節或肌肉疼痛及四肢無力等，嚴重者可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統的病變。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物；實驗室及職業上需與動物接觸人員，如獸醫、屠宰場或畜牧業者等工作時應佩帶口罩、手套、圍裙、護目鏡等適當防護裝備，如有不適症狀，請儘速就醫，並向醫師說明旅遊史及動物接觸史，以利醫師診斷、治療及通報。

疾管署並指出，布氏桿菌病是全球性的疾病，於東亞、中亞、中東、非洲、地中海沿岸較為常見；依據疾管署監測資料顯示，國內曾於2011年出現5例境外移入病例，感染國家分別為北非、馬來西亞及中國；而自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病監測後，迄今累計2例境外移入病例，分別自印尼及中國移入，無本土病例發生。

