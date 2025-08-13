▲中選會今（13）日舉辦第4場核三延役公投意見發表會，年僅20歲的反核少女吳亞昕，與正方代表黃國昌激烈交鋒。（圖／記者朱永強攝，2025.08.13）

[NOWnews今日新聞] 核三延役公投將於8月23日投票，中選會今（13）日舉辦第4場意見發表會，由年僅20歲的反核少女吳亞昕擔任反方，卻遭上一場的正方代表、核能流言終結者創辦人黃士修發長文狠嗆「憑什麼」，更質疑她的自學背景。對此，民進黨立委陳培瑜怒發聲表示，黃士修用忽視兒童表意權的不實言論去抹黑一位青年，絕對不是民主社會該有的討論風氣。

陳培瑜今反嗆黃士修指出，前天在核三公投的意見發表會上，挺核派的黃士修頻頻岔題，以「媽媽的邪教洗腦」等言論貶低今天的反方代表、20歲的吳亞昕，她聽到黃士修這樣的言論，感到非常遺憾。

陳培瑜認為，在尊重孩子意見的前提下，陪著孩子一起觀察社會、參與公共事務，才是培養民主社會下一代公民，最重要的方法。但黃士修卻在「尚未聽到」吳亞昕論述的情況下，就急著用貶低母職、忽視兒童表意權的不實言論，去抹黑一位青年，這絕對不是民主社會該有的討論風氣。

陳培瑜提到，而今天終於透過直播聽到亞昕的發言，她將核三廠地震風險、核廢料處理困境、黃國昌昨是今非，用誠懇穩重的語氣向全國大眾詳細說明。同時，亞昕也唸出一封來自日本福島青年的信，描寫核災過後，環境與人體受到的巨大衝擊。

陳培瑜表示，青年世代跨海串聯，堅定地向社會發出理性且溫暖的聲音，孩子的眼睛，往往比大人更快看清世界的真相，即便不懂複雜的政治脈絡，孩子依然能以最直接的疑問，直指核心。她也相信，唯有整個社會願意相信孩子的思辨與判斷，打破「兒童無知無能」的偏見，並讓父母與摯愛的孩子並肩同行，孩子的力量才能被看見，世界才有機會變得更好。

陳培瑜也提出，核三是否延役不應該淪為針對青年與兒少的謾罵與抹黑，而是回歸科學、理性、務實的討論。因此，針對藍白鋪天蓋地的造謠，她搜集能源專家與台電的論述，提出以下回應：

一、電到底夠不夠用？

陳培瑜說：核三的裝置容量190萬瓩。但光是今年新增的燃氣機組、再生能源就超過800萬瓩，是核三的4倍之多，確保供電無虞。

二、不用核電，代表火力全開、空污增加？

陳培瑜說：錯！其實全國火力電廠的空污排放，從 2016年至今，已經大幅降低70％。燃煤發電的佔比，也降到39％，比當年「以核養綠」公投的燃煤40％目標還要低。這是因為民進黨政府的能源轉型，不只非核，在火力發電當中，也增加燃氣發電，減少污染較高的燃煤發電。而增加燃氣、再生能源，也是去年大選三黨政見少數共同之處，顯見這是全球趨勢。

三、核三廠有什麼安全風險？

陳培瑜說：核三廠正下方有活動斷層經過，有地震風險。去年，日本政府就因為敦賀核電廠下方同樣有活動斷層通過，判定不得重啟。美國核管會也指出，活動斷層8公里範圍內不適合設置核電廠。

