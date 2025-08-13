楊柳颱風來襲，疾管署提醒，颱風過後民眾清理家園時務必穿戴手套、長靴，並檢查積水容器，做好防疫保護。（圖片來源／photoAC）

楊柳颱風持續影響台灣各地，疾管署13日提醒民眾，颱風帶來的強風豪雨不僅影響交通與生活，也可能造成居家及戶外環境積水與汙水滯留，增加傳染病風險。疾管署呼籲，民眾在颱風期間及風雨過後，應落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」三步驟，降低鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病，以及登革熱、屈公病等疫情風險。

疾管署表示，國內近期類鼻疽及鉤端螺旋體病病例，多與颱風後環境汙水、積水有關。今年8月5日至12日間，國內新增5例類鼻疽本土病例，分布於高雄市3例（含1例死亡）、台中市及台南市各1例，年齡介於50多歲至80多歲，均有糖尿病或高血壓等慢性病史。其中2位個案有汙水、汙泥接觸史，1位長期使用非自來水水源。死亡個案為60多歲男性，於7月底出現發燒、胸悶、呼吸喘、腹痛、咳嗽等症狀，多次就醫後於8月7日住院，仍因疑似敗血性栓塞併呼吸衰竭不幸過世。

疾管署指出，今年累計國內類鼻疽本土病例40例（含3例死亡），為歷年同期第3高，主要集中在65歲以上與50-64歲族群。鉤端螺旋體病今年累計24例，亦低於近5年同期，但颱風後病例仍有明顯增加趨勢。專家提醒，強風暴雨容易將土壤及泥水中的病原菌暴露在地面，民眾若不慎接觸汙水或積水，可能經皮膚傷口、食入受汙染的水或吸入污染空氣而感染。

專家提醒：清理家園防疫3步驟

疾管署也表示，颱風過後，民眾清理家園時應注意以下3大重點：

1. 裝備要齊全：清理積水或淤泥時，建議穿著防水手套、長靴，並佩戴口罩，以避免吸入受汙染的塵土或水滴。若手腳有傷口，更需特別注意傷口防護，避免病原菌透過皮膚侵入。 2. 飲食要注意：任何遭汙水侵入的飲用水與食物，都應徹底煮沸或丟棄，避免飲用或食用泡過水、解凍過久的食物。居家環境的餐具、廚具也需煮沸消毒，或用含氯漂白水按比例稀釋清洗後再使用。專家提醒，正確洗手「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟不可省略，尤其在處理食物前後。 3. 清除孳生源：積水容器是登革熱及屈公病的重要媒介，颱風過後應主動巡檢居家環境，將戶內外積水倒掉，清刷容器內壁去除蚊卵，必要時可聯絡清潔隊協助清運大型廢棄容器。

專家強調，高風險族群如糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者，在颱風後若出現發燒、咳嗽、腹瀉或其他感染症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師是否曾接觸汙水或蚊蟲叮咬，以便早期診斷及治療。

疾管署監測資料顯示，今年第32週（8/3-8/9）腹瀉門急診就診人次為116,221人次，較前一週略升，顯示颱風後的水源與食物衛生仍需注意。疾管署提醒，若蓄水池遭汙水侵入，必須先清洗消毒後再使用；家庭可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭地面、家具；廚具、餐具亦應煮沸或用漂白水稀釋清洗，並以清水沖洗乾淨後再使用。

衛生專家指出，飲食衛生在颱風後尤為重要，因颱風帶來豪雨可能導致排水不良及水源污染，若食用受汙染食物，可能引發腸胃炎、沙門氏菌或諾羅病毒感染。建議民眾除了徹底清潔食材，也應避免生食或半熟食物，並保持個人衛生習慣。

如何預防登革熱、屈公病？

雖然國內目前尚未出現登革熱及屈公病本土病例，但今年至8月12日已累計135例登革熱及17例屈公病境外移入病例，分別為近6年同期境外移入次高與最高。

疾管署呼籲，雨後必須落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡查戶內外積水容器，將積水倒掉並清除蚊卵，留下的器物須刷洗或妥善收置，必要時請清潔隊協助清運。若出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應立即就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

疾管署表示，已盤點全國消毒劑儲備量充足，風雨過後可供家戶防疫消毒，含漂白水131,097瓶、酚類消毒劑14,057瓶，共145,154瓶，並分置全國各區，可隨時緊急調度。疾管署將持續監測颱風過後的傳染病疫情，與地方政府合作，確保民眾健康。

疾管署發言人曾淑慧表示，醫療院所也應提高警覺，對颱風後出現不適症狀的患者，即時通報類鼻疽、鉤端螺旋體病及其他傳染病，以便衛生單位採取防治措施，防止疫情擴散。她特別提醒，慢性病患者是高風險族群，若出現發燒、呼吸道症狀或腹瀉，應儘速就醫並如實告知接觸史，避免延誤治療。

颱風後防疫：社區合作與個人防護不可少

疾管署進一步指出，颱風後的傳染病防疫，除了個人防護外，社區合作也非常重要。社區可組織志工巡查積水容器，協助清理汙水、淤泥及堆置物品，同時向居民宣導正確洗手及飲水安全的重要性。她表示，「每個人落實防疫，整個社區的防護力就會提升，才能有效降低颱風帶來的疾病風險。」

專家建議，颱風期間與風雨過後，民眾應遵循以下原則：

1. 外出應穿戴防水衣物，避免直接接觸積水或汙泥。

2. 料理食物前後徹底洗手，食物煮熟再食用，避免生食。

3. 檢查家中水塔、水桶及容器，積水立即倒掉，必要時使用漂白水消毒。

4. 高風險族群如老人、慢性病患者，若出現發燒或其他感染症狀，務必及早就醫。

疾管署表示，颱風帶來的挑戰不僅是天災，更可能衍生公共衛生風險。透過個人防護、居家環境清理、食物與飲水安全、社區合作，民眾可有效降低疾病感染機會，確保颱風期間與災後健康安全。

疾管署再次呼籲，面對楊柳颱風，民眾須保持警覺、積極防護，一旦出現不適症狀，應立即就醫並主動告知可能接觸汙水或蚊蟲叮咬史，共同守護自身及社區健康。

