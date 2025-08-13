即時中心／高睿鴻報導

朝野政黨近日為「重啟核三」議題爭吵不休，昨（12）日國民黨立委蘇清泉為此質詢經濟部長郭智輝，宣稱根據民調，恆春半島4鄉鎮75％民眾支持延役；豈料卻遭郭反嗆說，「若將敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」。但此番回應立刻遭反彈，連民進黨籍屏東縣長周春米、立委王世堅等人，都紛紛出面砲轟。王世堅今（13）日受訪時，更是不留情面，怒嗆說：「郭部長發表這個談話，實在非常不妥、很可惡啦！」

王世堅表示，如果按照郭的邏輯，那屏東鄉親可能更想跟經濟部、跟政府說，「你不用給我這個錢！換我們屏東人，給政府這筆錢，請你們把核電廠拆走！」。他繼續怒轟，怎麼能用一點點的補助費、回饋金，當作合理使用的藉口、當成遮羞布？王世堅強調，這是屏東人30年來的痛，「所以我覺得周春米縣長講得很好啊！她是很婉轉的告訴郭部長，不要這麼亂說話！」。

他接著無奈表示，最近幾個禮拜才誇獎過郭智輝「你進步很多」，沒想到才剛誇完，馬上又出狀況，而且還是出這種莫名其妙的爭議；王世堅又嗆說：「這凸顯了郭部長的心目中，原來是這麼傲慢、權力的傲慢，你完全不了解地方的心聲」。他更批評，就是因為像郭這樣的傲慢無知、自大、自以為是，社會上的民眾才會一直無法對核電釋疑、憂慮不能解，這種事情能夠給錢了事嗎？

王世堅又稱，相信屏東鄉親跟台灣全體2300萬人一樣，會用很機智、很理性的角度看待核電廠。因此他嗆說：「實在不需要你亂講這些話，如果只要給回饋金、補助金，就能將所有的使用合理化，那這還了得？全國這麼多焚化爐、汙水處理廠等等，為何設置的時候，民眾都還是會抗爭、希望政府能做出更多承諾？」。

王世堅強調，所有關於環境保護、反對污染的爭執，大家都是就事論事，從來沒人會提到錢。他表示，若要說實在話，這些受害者「大家都是有骨氣的」，不會只為了拿那一丁點的錢。他接著舉例，像自己的選區、台北市大同區，如果可以選擇，里民也會對政府表示，不用拿回饋金、還願意集資給政府，只求趕快把汙水分化廠這個「屎桶」撤掉。

總結上述，王世堅重申，官員實在不該用那一點點的回饋金，如此羞辱民眾、糟蹋地方。因此他直言說：「我支持周春米縣長，她的講法就很正確；我想請郭智輝部長，坐一天和尚就敲一天鐘，請你盡忠職守、不要講莫名其妙的話」。最後，王世堅也再次感嘆道，好不容易才說他進步，沒想到「你還是死性不改」。

