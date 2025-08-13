核三重啟公投第4場意見發表會今登場，正方代表為民眾黨立委黃國昌。（記者田裕華攝）

2025/08/13 14:31

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三重啟公投第4場意見發表會今登場，正、反方代表分別為民眾黨立委黃國昌與20歲女學生吳亞昕。全國廢核行動平台於會後發布新聞稿表示，近年來煤發電量及生煤使用量逐年下降、全國細懸浮微粒也降低；而無論核電廠規模大小，其事故發生機率永遠不可能是零，黃國昌「科技可控」的論述，忽視核能風險的不可預測性與監管的脆弱性。

全國性公民投票案第21案將於8月23日投票，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上者皆有投票權。

廢核平台指出，過去黃國昌曾經提過核三廠運轉劣跡斑斑、地質風險巨大，在今天的發表會中，對如何避免人為事故，或是應對地震、斷層天災等關鍵問題隻字不提，這絕對不是「務實」。

廢核平台表示，反方代表吳亞昕在發表會上向黃國昌正式提問核一、核二廠是否重啟？目前核廢料分別存放於新北、恆春與蘭嶼，可能長期威脅下一代安全，追問黃是否負責任地提出高階核廢料的最終處置地點？但遺憾的是，黃國昌並沒有正面回答問題，也避談核三廠正下方存在斷層的地質風險。

黃國昌於辯論時指出，目前發電現況是火力全開，違反淨零碳排的國際趨勢，更讓中南部空氣品質全面惡化，民眾慘賠健康權；對此，廢核平台表示，2016年燃煤發電在台灣的電力佔比高達45.9%，2024年降至39%，2025年上半年，燃煤發電佔比更降至35.7%，甚至比2024年同期減10%；即使是近年最常被貼上「火力全開」的台中電廠，其燃煤發電量及生煤使用量確實都在逐年下降。

廢核平台指出，根據台電公司公開資料，台灣火力發電廠所排放的空氣污染物總量（氮氧化物、硫化物與粒狀物）已經由2016年的10.69萬公噸，降至2024年的3.4萬公噸；全國細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度更從2014年的26.9µg/m³，降至2024年的12.5µg/m³，減幅逾5成。

廢核平台強調，無論核電廠規模大小，其事故發生機率永遠不可能是零。如果「安全」的定義是完全杜絕放射性物質外洩，那麼在現實世界中就不存在絕對安全的核電廠，黃國昌「科技可控」的論述，忽視核能風險的不可預測性與監管的脆弱性，誤導社會對核電安全認知。

