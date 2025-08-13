記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中常會前受訪。（圖／記者劉秀敏攝影）

▲民進黨立委王世堅出席中常會前受訪。（圖／記者劉秀敏攝影）

經濟部長郭智輝12日在立法院答詢談及重啟核三議題時，脫口「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持（核三）？」再爆失言爭議，屏東縣長周春米更直接反擊「鄉親要的是安全，是安心，是遠離核災！」對此，民進黨立委王世堅今（13）日受訪時也表示，郭智輝的發言非常不妥，凸顯了他心裡原來是那麼的傲慢，完全不了解地方的心聲以及民眾為何無法解除對核電憂慮的原因，「不要用那一點點錢去糟蹋我們民眾，不應該這樣子糟蹋民眾，糟蹋地方！」

王世堅今日出席民進黨中常會前受訪，針對郭智輝再爆失言爭議，王世堅直言，郭智輝發表這番談話「實在是非常不妥，很可惡啦！」屏東鄉親也可以跟經濟部、政府說，不用給補助，換屏東人集資給政府錢，請政府把核電廠拆走，怎麼可以用一點點的補助費、回饋金，當作可以合法正當使用的藉口、遮羞布？這是屏東人這30年來的痛。

王世堅認為，周春米講得很好，是婉轉地告訴郭智輝不要這麼亂說話，而自己是要直接地告訴郭智輝，這幾個禮拜才誇他進步很多，才剛誇完馬上又出狀況，而且出莫名其妙的狀況，凸顯了原來郭智輝心目中是那麼的傲慢、權力的傲慢，完全不了解地方的心聲，以及為什麼現在社會上的民眾一直無法解除對核電憂慮的原因，結果就是郭智輝傲慢無知、自以為是，說要給錢了事。

王世堅表示，相信屏東鄉親跟台灣全體2300萬人一樣，會很平衡、很機智、很理性地看待核電廠，不需要郭智輝亂講這些話，如果給回饋金、補助金就一切都可以合理使用，這還了得，全國22縣市那麼多焚化爐跟污水處理廠，當初設爐、設廠的時候，民眾也會抗爭，會希望政府做出承諾，所有對於環境保護、不要污染的爭執，都是就事論事，從來沒有人提到錢。每個受害的地方，大家都是有骨氣的，不是為了拿那麼一點點錢。

王世堅舉例，他選區裡的大同區污水文化場，難道大同區民眾也可以說，政府不用給回饋金，大家集資給政府錢，請政府撤回去？「不要用那一點點錢去糟蹋我們民眾，不應該這樣子糟蹋民眾，糟蹋地方。」

王世堅強調，他支持周春米的說法，這很正確，也請郭智輝做一天和尚敲一天鐘，請盡忠職守，不該講的、莫名其妙的話，不要再輕易說出口，「好不容易還說你進步啦，結果你還是死性不改。」

更多三立新聞網報導

拿掉核三敦親睦鄰費？周玉蔻轟郭智輝：不是失言大嘴巴！而是昏庸、無腦

嘉義市放颱風假「無風無雨」！網灌爆黃敏惠臉書狂喊：勇媽我愛你

花蓮村長鄧萬華未放棄中國籍遭解職 國台辦怒喊：民主、人權都是騙人的

郭智輝喊砍敦親睦鄰費惹議 莊瑞雄緩頰：講話直白「說出不喜歡真相」

看更多相關新聞

喊砍「核三敦親睦鄰費」挨轟 郭智輝不認失言

連轟郭智輝！王世堅：傲慢無知、死性不改

認郭智輝嗆砍敦親費「同理心不足」吳思瑤無奈：我非經濟部發言人

郭智輝「睦鄰費」失言！時力籲：全面改組內閣

評核三敦親睦鄰費惹怒地方 恆春鎮長嗆郭智輝：不要幹了！