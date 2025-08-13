氣喘不只秋冬才會發作，夏天做這2件事，有時也可能誘發氣喘！

澄玥中醫診所醫師簡正倫表示，氣喘在中醫屬於「哮證」、「喘證」的範疇。中醫的治療與調理，強調根據體質、症狀作辨證論治，即所謂的「急則治其標，緩則治其本」原則。急性期以化痰止咳平喘為主，先緩解症狀為優先；穩定期時再調理肺、脾、腎三臟，著重根本體質的調整。

常見誘發氣喘5類原因

氣喘的常見誘發原因包括：

接觸過敏原：如塵蟎、花粉、黴菌、動物毛髮、食物過敏等。 空氣刺激：如冷空氣、霧霾、空氣污染、香水、煙霧、香菸等。 上呼吸道感染：如感冒、流感、新冠確診等感染性疾病。 劇烈運動：特別是在冷空氣中跑步、游泳，稱為「運動誘發性氣喘」。 情緒壓力與疲勞：如緊張、焦慮、大哭大笑、熬夜過勞等。

風熱型與風寒型氣喘

簡正倫說，中醫的治療與調理，簡單的區分為「風熱型」與「風寒型」氣喘2大類。風熱型氣喘常見於上呼吸道外感疾病高峰期，多因感受風熱之邪，犯肺失宣，肺氣上逆所致，常出現在季節轉換或是感冒後引發。這類型的氣喘偏實證、急性期，主要症狀為呼吸急促，咳嗽劇烈，有哮鳴音，痰黃黏不易咳出，胸口悶緊，或伴隨咽喉腫痛、鼻塞、鼻涕黃黏等症狀。此時屬於「實熱外感型氣喘」，忌補，應先「清肺解表、宣肺止咳」緩解症狀為主，搭配一些清熱解毒中藥殺菌消炎。

調理肺脾腎三臟改善氣喘

風寒型氣喘好發於秋冬季節、寒冷氣候或受涼後發生，現在因冷氣和冰涼飲料所引發的「夏季風寒」也很常見，導致風寒外邪束肺，肺失宣降而發病。和風熱型氣喘不同的是，這類型的患者比較怕冷，遇冷則症狀加重，痰稀白或呈清稀泡沫狀，痰時好咳時不好咳；可能伴隨鼻塞、流清涕、咽喉癢、打噴嚏等風寒症狀。中醫面對風寒型氣喘，要先區分有無外感（感冒症狀），若是感冒引發的，要先治療感冒，以辛溫解表藥物祛風散寒、宣肺止咳、化痰平喘為主，不可貿然補氣，要等感冒好了再調理體質。若確定無外感症狀，是由其他誘發因素或體質引起的，就可以好好的經由辨證論治調理身體了。

會導致風寒型氣喘的人，通常體內偏寒濕，多由於肺、脾、腎三臟的虛損而引起。簡正倫建議，好好吃中藥調理體質，再配合夏季的三伏貼、冬季的三九貼，內外夾攻之下，氣喘就會穩定下來，不會經常反覆發作，身體更健康，生活品質會更好。

三伏貼冬病夏治療法

「三伏貼」是中醫常用於治療虛寒性疾病的一種冬病夏治療法，特別適合調理氣喘、過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、虛寒型體質等。它利用夏季陽氣最旺的「三伏天」來貼敷中藥，達到扶陽祛寒、調整體質、減緩冬季發作的目的。

三伏貼適合的症狀包括：

氣喘、過敏性鼻炎、慢性支氣管炎。

體虛怕冷、四肢冰冷、倦怠無力。

經常腹瀉、腸胃虛寒。

小兒反覆感冒、久咳不癒。

婦科經痛、帶下清稀量多、宮寒不孕。