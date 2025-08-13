請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）中央氣象署表示，今天白天是中度颱風楊柳風雨最強的時候，東半部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。

氣象署表示，第11號中度颱風楊柳強度略為增強，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣東南部近海。

氣象署說，今天清晨6時，暴風圈已接觸花東及恆春半島陸地，東半部的風勢、雨勢將明顯增大；中午左右颱風中心預計將從台東登陸，白天風雨最強，東半部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。

至於雲林以北及金門、馬祖，也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨，氣象署呼籲做好防颱準備，並留意氣象署發布之最新預報資訊。

氣象署表示，晚間颱風中心會來到澎湖西方海面，隨後朝大陸方向前進，強度方面將逐漸減弱，今晚台灣本島的風雨會趨緩下來，剩澎湖、金門風雨仍大。

在氣溫方面，氣象署說，嘉義以南及東半部高溫約27至30度，雲林以北受背風沉降影響，天氣仍悶熱，高溫在32、33度以上，苗栗至彰化及金門有局部36度以上高溫發生機率，須多補充水分。

受颱風及其外圍環流影響，氣象署表示，台東(含綠島、蘭嶼)局部地區有平均風12級或陣風14級以上，雲林以南、花蓮及澎湖局部地區有平均風9級或陣風11級以上發生機率，其他地區也有機會出現平均風6級或陣風8級以上的風勢。今夜至明晨，金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

各海面風浪明顯增大，浪高可達4米以上，尤其東部及東南部沿海可達6米以上，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，須嚴加防範，避免前往海邊活動。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天颱風及其外圍環流影響，中部及雲嘉南地區位於背風側，污染物稍易累積；雲嘉南地區因風速增強引發地表揚塵現象，短時間污染物濃度可能較高；竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：吳素柔）1140813