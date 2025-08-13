週四楊柳颱風遠離，各地大致恢復夏季型天氣型態，西半部仍有午後雷雨出現機會。（記者方賓照攝）

2025/08/13 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕中颱楊柳出海，暴風圈逐漸遠離。明（14日）各地雨勢漸緩，白天大致恢復夏季型天氣型態，仍須留意午後雷雨；西半部高溫普遍在35度左右，各地紫外線為過量級，請多補充水分、注意防曬。

中央氣象署預報，週四楊柳颱風逐漸遠離，太平洋高壓增強，雨勢將漸緩，東半部地區、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並可能有局部大雨，清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨；明天只剩澎湖及金門仍受颱風外圍環流影響，有不定時短暫陣雨或雷雨，慎防大雨或局部豪雨。

溫度方面，週三西半部高溫普遍約35度，東半部30至32度，各地低溫約24至26度；預測基隆、台北、新北、雲林、台南及花蓮有局部36度以上高溫；離島氣溫方面，澎湖25至32度，金門26至29度，馬祖27至31度。

天氣風險公司指出，週四凌晨過後，台灣各地的風雨應該都會明顯趨緩，不過金門地區的風雨週四清晨才會達到最強，等到週四上午颱風深入福建內陸、持續減弱之後，對台灣的影響才會告一段落。週四白天台灣大致恢復夏季型天氣型態，西半部容易有午後雷雨出現的機會，出門建議攜帶雨具。

紫外線指數部分，週四台東縣為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週四颱風逐漸遠離，環境風場為偏南風轉偏東風，西半部地區位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

週三西半部高溫普遍在35度左右，基隆、台北、新北、雲林、臺南及花蓮有局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，台東縣為「高量級」，其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級（擷取自環境部空氣品質監測網）

