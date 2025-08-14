英國國防部稍早承認，蘇格蘭法斯蘭海軍基地（Faslane）今年初發生了嚴重核事故。

英國《電訊報》（The Telegram）報導，採購部長伊格爾（ Maria Eagle）以書面答覆國會，1月1日至4月22日期間，法斯蘭基地發生了一起A類事件、兩起B類事件、七起C類事件和四起D類事件。另有五起事件被認為「未達標」，這意味著它們的嚴重程度較低。

「A級」事件的定義是「實際或極有可能向環境釋放放射性物質」的事件。相對之下，B級事件的定義是「在建築物或潛水艇內實際或極有可能發生含氧洩漏，或發生意外輻射暴露」。「C級」事件則是指「未來發生洩漏的可能性中等」，而「D」級事件不太可能引發任何洩漏，但「可能導致不利的趨勢」。

報導指出，上週已有消息說，位於格拉斯哥附近的庫爾波特和法蘭基地的幾條舊管道爆裂後，放射性水被允許洩漏到海裡。

監管機構發現，由於皇家海軍未能充分維護基地內約1500條管道的網絡，這種物質被排放到朗湖。

蘇格蘭環保署（蘇格蘭北部邊境的污染監管機構）發現，該基地多達一半的零件超出了規定標準。

蘇格蘭民族黨副領袖布朗（Keith Brown）指責政府掩蓋了法蘭事件。

布朗表示：「核武始終存在危險，這些新資訊令人深感擔憂。」「法斯蘭核電廠嚴重事故頻發，如今又確認存在洛克朗核電廠放射性污染，顯然這些武器不僅維護不善，而且直接威脅著我們的環境、社區和我們的安全。」

「更糟糕的是，工黨政府拒絕提供有關這起A級事故的任何細節，也拒絕提供污染的全面程度，包括可能受影響的人員。」

儘管英國國會和國防專家一致認為，當今世界比冷戰以來的任何時候都更加危險，但蘇格蘭民族黨仍誓言廢除三叉戟核飛彈。