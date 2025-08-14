撰文＝編輯部

由飲食產業專業媒體《食力》、台灣第一飲食群募平台《拾光》共同舉辦的飲食產業創新權威評鑑「食創獎」，廣邀飲食產業、大專學術與地方創生等團隊、大專院校學生報名參賽，目前已在熱烈徵件中！而食創獎每年的一大亮點就是不接受報名的獎項「年度十大美味新品」，也正式在2025年8月4日至10月13日於食創獎官網開放民眾票選。

到底哪些產品能獲得你的青睞、奪下「年度十大美味新品」獎牌，甚至獲得「最受消費者喜愛大獎」？你的一票至關重要！天天上網投票，除了支持你喜愛的產品，還有機會獲得價值萬元大獎，投票次數越多、中獎機會越大！

40款創新美食角逐食創榮耀，消費者投票決定最愛風味！

食創獎主辦單位《食力foodNEXT》與持續追蹤超過全球90個國家及主要市場、新品及市場趨勢的全球市場研究公司 Innova Market Insights（INNOVA市場諮詢公司）合作，於2024年8月1日至2025年6月30日於台灣上市的新品中選出40件符合食創獎精神的新品，剔除掉不同廠牌但重複性質高的產品，於2025年8月4日至10月13日於「2025食創獎」官網上進行消費者票選，最終以「評審團評分30%、KOL代表團30%、消費者票選40%」的統計方式，統計出得票數最高的前十名。而網路票選票數最高者即為「最受消費者喜愛大獎」得獎者。

入圍票選名單的標準為符合食創獎精神，具備美味、營養、或具獨特性及創意，且符合Innova Market Insights 2024食品飲料行業10大趨勢的新品：

趨勢一：原料品質新篇章（Ingredients and Beyond）

趨勢二：精準養生（Health–Precision Wellness）

趨勢三：風味創想（Flavors–Wildly Inventive）

趨勢四：腸道煥活（Gut Health–Flourish from Within）

趨勢五：植本新境界（Plant-based–Rethinking Plants）

趨勢六：氣候應變（Sustainability–Climate Adaption）

趨勢七：食養美顏（Beauty Food–Taste the Glow）

趨勢八：食承新生（Food Culture–Tradition Reinvented）

趨勢九：食慰心靈（Mood Food–Mindful Choices）

趨勢十：智造滋味（AI–Bytes to Bites）

天天投票、萬元好禮等你抽，為心頭好應援衝人氣！

本屆入圍產品有兼具話題性和口味口感創新的多力多滋香菜玉米片、百事可樂無糖生可樂，開創獨特飲用方式的CAMA CAFE原豆鮮萃咖啡粒，也有健康取向的純在雪梨酪梨綜合果蔬汁、馬修嚴選好睡優優格飲、鮮乳坊乳研所祝肌力營養牛乳等，快上票選頁面看40項優質產品有哪些！

該如何應援你喜愛的產品呢？2025年8月4日起，只要在「2025食創獎」官方網站完成註冊會員後（曾註冊過《食力》會員者可直接以《食力》官網的會員帳密登入），就能在年度十大美味新品頁面上進行投票，直到10月13日的票選期間，每個帳號每天能投3票、每件產品每天僅能投1票。天天都可以投票，投越多抽獎中獎機率越大！除了即將公布的價值超過萬元的神秘好禮之外，還有「食力最新季刊vol.37（2024年12月出刊，市價250元）（共15名）」、可用來參加免費產品試吃的「食力官網學分100點（共50名）」等你來抽！

食創獎徵件開跑！飲食創新最高殿堂，等你來挑戰！

除了新品票選，被稱為「飲食產業奧斯卡獎」的食創獎，徵件將於9月1日截止，共有9大類別接受報名中。

一、社群行銷創新：

鼓勵運用創新多元的行銷策略與社群互動技巧，整合線上線下資源，傳遞品牌精神並帶動市場動能。

二、企業永續創新：

聚焦ESG（環境、社會、公司治理），表彰將永續精神深植組織，並產出具體執行成果的企業創新作為。

三、包裝技術創新：

獎勵在包裝材質、技術、功能性上突破創新，提升永續、便攜、安全與專利技術應用。

四、設計美學創新：

表彰具品牌精神、原創性與美感，能充分展現產品特色的包裝設計創新作品。

五、食品飲料創新：

聚焦經過加工、包裝販售的食品飲料創新，涵蓋原料把關、技術突破、營養創新與特殊族群需求。

六、餐飲服務創新：

獎勵在永續經營、顧客體驗、營運模式、科技應用、食安管理等方面展現創新價值的餐飲服務業者。

七、產業服務創新：

面向B2B產業鏈，表彰能串接供應鏈、開發客製化解決方案、並創造市場價值的專業服務或技術創新。

八、飲食教育創新：

涵蓋食農教育、地方創生、營養推廣、食品安全、飲食文化傳承等領域，獎勵以飲食為核心的創新計畫。

九、【學生組】新銳食研創新：

專為大專院校學生設立，著重食品飲料領域的創新概念提案，不需實體產品，期待發掘具市場潛力與商品化可行性的未來之星。

各獎項得獎者除了可獲贈2025年12月《食力》季刊一本。將另抽出10名報名者，可於2026年在全台最大飲食試吃平台「食驗室」免費上架一檔試吃體驗活動。得獎者除了將頒發食創獎特製獎座三星、二星、一星獎座（數量依入圍名單為定）。還能分別獲得價值100萬（三星）、80萬（二星）、50萬（一星）的《食力》行銷宣傳與通路資源，並可免費使用「食創獎商標」在其獲獎產品包裝和媒體宣傳上。

此外「飲食教育創新」和「（學生組）新銳食研創新」還可於2026年在全台唯一飲食群募平台《拾光 FoodChill》免費上架一檔活動。學生組還能協助媒合企業實習機會！一年一度的飲食業界盛事你絕不能錯過，站上這個舞台，讓你的創新被看見！

2025食創獎報名與投票開跑中：

1、徵件報名時間：2025年7月1日（二）～9月1日（一）

2、十大創新美味新品票選：2025年8月4日（一）～10月13日（一）

3、欲了解更多活動詳情請至「2025食創獎」官網

審稿編輯：林玉婷

