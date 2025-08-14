食品藥物管理署8/12公布最新邊境查驗不合格產品，一批法國調味料品牌「BEAUFOR（堡芙）」的英式辣味芥末醬，在邊境被驗出含有過量的二氧化硫，必須退運或銷毀。另有一批越南黑胡椒原粒被驗出含有致癌物蘇丹色素，必須銷毀，不得退運。

食藥署提高對聯馥食品進口抽驗比例

聯馥食品股份有限公司7/14報驗從法國進口的堡芙英式辣味芥末醬，數量共有240件、總重48公斤，在邊境被驗出每公斤含有0.079克二氧化硫。依照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，食品添加漂白劑亞硫酸氫鈉，用量標準以二氧化硫殘留量必須在每公斤0.03克以下。

新光洋菜進口黑胡椒粒 驗出致癌物蘇丹色素

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說，食藥署已針對進口商聯馥食品股份有限公司報驗進口同批號的產品，在邊境的查驗比例從「一般抽批查驗」提高為「加強抽批查驗」，抽驗比例從10%提高為20～50%。食藥署統計最近半年來，從2/4～8/4，邊境受理法國芥末醬的報驗批數有36批，有5批不合格，不合格率13.9%，原因都是二氧化硫殘留量超標。

日本羊棲菜 重金屬無機砷含量驚人

這次公布的邊境查驗不合格產品，還包括一批來自越南的黑胡椒粒，被驗出含有非法著色劑蘇丹色素4號，是由調味料廠商「新光洋菜企業股份有限公司」在7/21報驗進口1萬5000公斤。由於蘇丹色素是國際公認的致癌物，《食品安全衛生管理法》規定為不得使用的物質，因此不得退運，必須在邊境銷毀。蔡佳芬說，食藥署統計從2/4至8/4，邊境受理從越南報驗進口的黑胡椒有54批，其中3批不合格，不合格率5.6%，原因是含有蘇丹色素或農藥殘留不合格。食藥署自去年4/18起到明年8/4，針對從越南報驗進口的黑胡椒採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素合格才准進口。

此外，這次的不合格產品中還有一批來自日本的乾燥羊棲菜，在邊境被驗出每公斤含有56.3毫克的重金屬無機砷，遠低於「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定藻類的無機砷含量每公斤不得超過1毫克的規定，因此必須退運或銷毀。

這次邊境查驗公布的其餘不合格產品，還包括2批越南榴槤、1批泰國綠豆、1批澳大利亞茂谷柑1批緬甸綠豆仁驗出農藥殘留不合格，1批印尼網子餅椒鹽麵團被驗出使用了非表列准用的甜味劑糖精，通通必須依規定退運或銷毀。

