目前法希爾僅剩少數醫院仍在運作，且遭炮擊損毀、藥品匱乏。（圖／達志／美聯社）

蘇丹持續內戰中，據統計，自2023年4月衝突爆發以來，已有數萬人死亡，而在蘇丹西部達爾富爾地區的法希爾市，圍困下的飢餓與疾病正奪走無數生命，一名母親哽咽地表示，「我們的孩子正在我們眼前死去，他們什麼也沒做錯。」

自2021年蘇丹軍方與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）聯手政變後，雙方爆發長期衝突。法希爾成為最殘酷的前線之一。今年初RSF失去首都喀土穆的控制後，加強了對法希爾長達14個月的封鎖，並發動猛烈攻擊。儘管政府軍已在北部和中部收復部分領土，並恢復援助運輸，但西部與南部局勢依然嚴峻。

根據《BBC》的報導，法希爾糧食極度短缺，價格飛漲。過去足夠一家吃一週的錢，如今只能買一頓飯。聯合國與多個國際援助組織譴責交戰雙方「蓄意將飢餓作為戰爭武器」。在馬特巴赫的公共廚房，志工們只能用花生榨油後的殘渣（ambaz，這種原料平時用來餵牲畜）煮粥。廚房經理無奈表示，「沒有麵粉，沒有麵包。願上帝保佑我們脫離這場災難。」

目前法希爾僅剩少數醫院仍在運作，且遭炮擊損毀、藥品匱乏。沙烏地阿拉伯醫院的兒科醫生易卜拉欣表示，病房內多名嚴重營養不良的兒童缺乏治療食品，部分已出現併發症，「他們只是在等待死亡。」據當地衛生官員，一週有逾60人死於營養不良。

數十萬人逃離家園，其中許多人來自四月遭RSF攻佔的紮姆扎姆流離失所者營地。他們抵達距離法希爾60公里的塔維拉鎮時，往往已脫水虛弱，並控訴沿途遭暴力與勒索。塔維拉的難民營雖能接觸到救援人員，但物資有限，每人每日僅獲三公升水，遠低於基本需求，迫使居民取用受污染水源，導致霍亂擴散。其中孕婦祖拜達在逃亡途中丈夫被綁架、女兒受傷，抵營後亦染上霍亂。

聯合國再次敦促交戰雙方遵守國際法、開放援助通道。雖然政府軍已批准運糧車隊進入，但RSF尚未正式回應，並聲稱援助可能被用於向「被圍困的民兵」運送物資。法希爾的飢荒與疾病依舊蔓延，當地婦女法伊扎呼籲：「我們希望解除圍困，就算空投糧食也好，我們已經筋疲力盡。」

