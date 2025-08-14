財經中心／師瑞德報導

世紀民生科技宣布8月12日起暫停交易，並召開重大訊息記者會。公司營運涵蓋監控、IC、AI、無人機與保健食品雙引擎布局。世紀股價早盤觸高81元，成交量逾5800張，吸引市場高度關注，近五日法人合計賣超3153張，籌碼短線偏空，投資人宜謹慎。（圖／翻攝自世紀民生官網）

上櫃公司世紀民生科技（5314）於今（11）日晚間接連發布兩則重大訊息公告，指出因有重大訊息待公布，經櫃買中心核准，自8月12日起暫停交易，並將於同日下午4時30分舉行投資人可參與之重大訊息記者會，會後將以重大訊息公告新聞稿內容。公司總經理張碩文強調，此舉旨在確保所有投資人能同步獲取完整資訊，避免市場因消息不對稱而造成股價異常波動。

世紀近期動態頻繁，吸引市場與法人高度關注。就在今日早盤，世紀股價在9時25分觸高81.0元，上漲3.46%，成交量達5800張，盤中漲幅一度擴大至4.79%。雖近五日累計下跌6.53%，落後櫃買市場加權指數的2.46%漲幅，但市場觀察認為，世紀憑藉多元業務布局與新題材支撐，仍具吸引力。然而，法人籌碼面顯示，近五日三大法人合計賣超3153張，其中外資賣超2999張、自營商賣超154張，籌碼短線偏空，投資人需留意追高風險。

回顧過去一個月的發展，世紀於7月14日因6月營收飆升至2.16億元、年增561.8%，單月EPS達0.38元，刷新歷史新高，股價單日飆漲6.84%，五日累計暴漲42.89%。第二季營收達6.22億元、年增441%，雙引擎成長格局明顯成形。7月21日股價觸及73.5元，法人買盤積極介入。7月25日，公司宣布推出全台首款「吃的外泌體」保健食品，瞄準高毛利機能營養品市場，旗下品牌「朝和生醫」亦同步推出美白、紓壓、纖體系列產品，並於各大通路熱銷。

7月28日，世紀完成庫藏股註銷及減資作業，調整後資本結構更加精實，並藉此提升每股價值。同日，旗下子公司翰禹科技取得無形資產，展現持續加碼技術研發的決心。7月30日，公司宣布國防級無人機正式進入量產，首批已向波蘭、立陶宛及美國市場小量出貨，並獲台保大投資控股700萬股支持，市場普遍預期無人機將成為未來營收的重要成長引擎。

8月5日，公司預告8月12日將召開第二季財報董事會，市場普遍期待營收與EPS數據，尤其是無人機與保健食品的業績表現。今（11）日停牌公告的發布，更引發市場猜測是否將伴隨跨國合作、重大訂單、策略投資或財報亮眼數據等重磅內容。

業界分析認為，世紀目前的營運版圖涵蓋數位監控、通訊IC設計、AI應用、國防無人機及高階保健食品，其中數位監控與通訊IC業務占營收比重逾67%，而保健食品貢獻約32%。雙引擎策略不僅降低單一市場風險，也提升公司在資本市場的估值彈性。

儘管如此，分析師提醒，世紀自7月以來股價漲幅已大，短線漲多後的籌碼變化與法人動向必須密切關注。中長期而言，公司若能持續在無人機國際市場取得訂單，並鞏固保健食品品牌市佔率，加上資本結構優化與研發投入，將有望在科技與民生消費兩大領域維持成長動能。

世紀表示，將持續強化公司治理與資訊透明度，確保投資人及市場獲得即時、完整且正確的訊息，並在記者會中對外詳述重大訊息內容，以維護股東權益並穩定市場秩序。

