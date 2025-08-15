記者簡榮良／高雄報導

高雄連日降下致災性豪雨，雨後土壤及泥水中的病源菌容易暴露於地面，除了接觸傳播外，也可能經由食用受汙染的水或吸入性感染。高雄截至8月13日累計通報確診30例類鼻疽個案，3名50歲以上男性死亡名單中，有1名是長期自行到山上取用山泉水。衛生局示警，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫。

根據衛生局統計，今年高雄市歷經多次強風豪雨，截至8月13日累計通報確診30例類鼻疽個案，個案年齡於50歲以上有28例（93%），且65歲以上長輩佔19例（63%），確診個案中24例（80%）具慢性病史，11例（13.7%）有汙水汙泥接觸史。而風災後累計有3例死亡個案皆為50歲以上男性，分別住在楠梓、左營、梓官區，2例有高血壓、肝病等慢性病史，其中一人曾接觸汙水汙泥，最後1例則是長期自行到山上取用山泉水。

衛生局提醒有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者、高齡長輩等高風險族群及外傷者，應避免暴露於受污染的泥土或水中。山泉水、井水等非自來水水源，請民眾使用前務必先煮沸，切勿生飲，在取用時也要留意身上有無傷口，避免接觸感染。近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早接受醫師診斷與治療，降低重症及死亡風險。

尤其污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池，飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家環境可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭，遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後使用。

尤其污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池。（圖／翻攝畫面）

如有發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、骨頭肌肉酸痛、皮膚紅疹等症狀，請儘速就醫，並告知醫師接觸史，以利醫師診斷。

