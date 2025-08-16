生活中心／蕭宥宸報導

前屏東縣議員劉育豪14日晚間因肝癌病逝，享年58歲。根據衛福部死因統計，我國每年約有1.3萬死於慢性肝病、肝癌及肝硬化，為全國主要死因第9位，肝癌更是全國主要癌症死因第2名。腎臟科醫師王婷翊日前就透過粉專提醒，被國際癌症研究機構列為一級致癌物的黃麴毒素，可能提高肝癌風險，除了穀物、加工食品容易超標，就連牛奶都有可能藏毒！

王婷翊指出，黃麴毒素是由黃麴黴（Aspergillus）製造的致癌物，若食物保存環境不佳就有可能產生，它會潛伏在各種食物中，默默地傷害人體。黃麴毒素進入人體後，可能造成免疫功能下降、兒童成長遲緩，以及肝癌風險提高。

常見容易藏有黃麴毒素的食物包括：

▪️ 穀物／雜糧：玉米、米、小麥、小米

▪️ 堅果／種子：花生、開心果、芝麻、巴西堅果

▪️ 乾果／香料：無花果乾、可可、香料粉

▪️ 加工食品：花生醬、芝麻醬、食用油

▪️ 牛奶製品：若乳牛吃進污染飼料，也可能中標

王婷翊提醒，日常食物保存原則務必維持乾燥、低溫及密封，且不要購買來源不明或外觀變色、有異味的產品。食品超過保存期限也要勇敢丟掉，否則被捨不得的東西，可能就是會造成肝癌的毒素。

