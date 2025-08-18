【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】許多男性都有這樣的困擾：明明有在洗澡，為什麼床單、衣服總是看起來油膩發黃？自己為何比女性更容易有體味？想開始保養肌膚又不知從何下手？皮膚科黃幼鳴醫師表示，因生理結構上的差異，男性肌膚確實較油膩、出汗多，也較容易產生各種肌膚問題。男性除了忽視肌膚保養，也常有用錯產品、過度去油或去角質、刮鬍不注意等誤區，醫師也建議男性朋友可掌握「清潔、保濕、防曬」3重點，輕鬆建立肌膚保養習慣。

男性和女性皮膚差在哪？「這些原因」讓油性肌、體味找上門

黃幼鳴醫師指出，男性皮膚的皮脂腺活性較高，分泌量比女性多，這也是為何床單、衣服容易又黃又髒。皮脂分泌旺盛，還有粉刺阻塞毛孔、痤瘡桿菌過度生長、男性荷爾蒙影響等因素，導致男性的痘痘問題經常更嚴重，特別集中在臉部與背部。脂漏性皮膚炎同樣與皮脂分泌失衡及皮屑芽孢菌滋生有關，常出現在鼻翼、眉間、頭皮等部位。

男性多汗和體味問題則是因為汗腺活性較高，尤其頂漿腺通常在腋下、鼠蹊部（腹股溝）、臀部等部位，加上男性體毛茂密，容易滋生細菌、產生異味。男性角質層較厚，皮膚較粗糙，同時膠原蛋白密度比女性高，代表皮膚支撐力和彈性較佳，但隨年齡增長流失速度也更快，老化情況會較早出現。

研究顯示，超過8成男性沒有每天使用防曬產品，黃幼鳴醫師提醒，長期紫外線曝曬導致男性皮膚的光老化損傷明顯，容易出現暗沉、粗糙、色斑等，更提高罹患皮膚癌的風險，如基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素瘤等。男女肌膚最顯著差異還有鬍鬚，也會影響清潔和保養的需求。

夏季肌膚問題加劇！高溫潮濕、戶外活動多都是元兇

來到夏天，皮膚問題也開始「蠢蠢欲動」，黃幼鳴醫師也列出夏季造成肌膚問題惡化的4大原因：

高溫造成流汗、油脂分泌增多，加劇體味和毛囊問題。汗液與皮脂混合也加速細菌及真菌繁殖，提高感染性疾病發生的風險。 環境濕熱增加毛孔阻塞的機率，相關炎症更容易發生。 夏天紫外線增強、持續損傷皮膚屏障，光老化或發炎狀況變得更嚴重。 戶外活動增加，長時間曝露於陽光和污染物，運動時肌膚摩擦或被悶住，都會使得上述症狀惡化。

護膚常見4迷思 一定要用「男性專用」保養品嗎？

男性在皮膚保養上又經常有哪些誤區？黃幼鳴醫師指出，許多男性認為洗臉、擦乳液是「女性做的事」，或覺得麻煩而忽略基本的照護。另一方面，越來越多男性開始注重外表，卻因為對保養皮膚不夠了解而用錯產品，例如過度使用含皂鹼的產品去油，或大量使用磨砂膏去角質，反而損害皮膚屏障功能。

市售男性保養產品多強調清涼感，男性常常只注意使用後是否夠涼爽，結果忽略了產品是否適合自己膚質。黃幼鳴醫師說明，標榜「男性專用」的保養品，差異多在添加清涼劑或控油配方，若不追求涼感或出油量不多，使用女性或中性保養品也是可行的。

黃醫師也提醒，刮鬍時未先潤濕皮膚，或刮鬍工具沒有妥善清潔就使用也是常見的問題，容易導致皮膚刮傷、紅腫，或因毛髮倒插引發假性毛囊炎，民眾應多加留意。

護膚其實不難！快掌握「清潔、保濕、防曬」3保養重點

別再覺得護膚程序複雜又麻煩！黃幼鳴醫師強調，只要把清潔、保濕、防曬這3點做好即可，他也為大家分別說明：

清潔：使用溫和合成界面活性劑的潔面產品，可依皮膚狀況每天早晚兩次清潔。若有體味或痘痘、毛囊炎問題，可選用含抗菌成分的沐浴產品。肥皂雖然看起來天然，但偏強鹼的特性可能傷害肌膚，不建議使用。 保濕：男性常在意保濕產品的厚重油膩感，建議選擇質地清爽、低黏度的保濕劑，如凝膠、精華液等。 防曬：選擇質地不油膩厚重的產品，防曬係數未必要很高，重點在做好每日基礎防護，避免皮膚曬傷、老化。保濕型防曬產品有助提升男性每日使用的意願。

若是乾燥敏感肌，黃幼鳴醫師建議保濕可改用滋潤度較高的乳液，防曬也可選擇係數較高的產品，其他方向大致與油性肌膚相同。刮鬍照護方面，他建議刮鬍前用溫水或專用潔膚品潤濕鬍鬚，讓鬍子軟化再刮；刮完後使用含保濕成分，如甘油、聚二甲基矽氧烷（dimethicone）的產品幫助肌膚修復，特別是夏天更應定期清潔、更換刮鬍工具，減少細菌滋生。容易出油的男性，夏天時可選用含控油成分（如水楊酸、鋅）或抗氧化成分（如維他命C、綠茶）的產品。

