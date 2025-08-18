陳培瑜批藍白都不想核廢料放自己家，柯文哲把核能佔比喊到10%，但核三最多6%，剩下的4%，難道要重啟核一、核二？要求黃國昌說清楚、講明白。 圖：取自陳培瑜臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 核三重啟公投將於8月23日投票，民進黨立委陳培瑜強調核廢料無解，藍白都不想放在自己家，卻不斷打臉自己的能源政見；另，民眾黨總統候選人柯文哲把核能佔比喊到10%，但核三最多6%，剩下的4%，難道要重啟核一、核二？要求民眾黨主席黃國昌說清楚、講明白。

陳培瑜17日在臉書整理反核專家學者的科學論述，駁斥藍白針對重啟核三的不實言論，首先，「5月核三除役後，供電充足」：核三的裝置容量190萬瓩，僅佔全國3~6%。但光是今年，新增的燃氣機組、再生能源，就超過800萬瓩，是核三的4倍之多，且核三除役後，每天備轉容量均高於6%，代表沒有缺電。

「啟動非核家園後，空污明顯減少」：全國火力電廠的空污排放，從 2016年至今，已大幅降低70%，全國PM2.5濃度也減少35%，燃煤發電的占比也降到35.7%，遠低於「以核養綠」公投的燃煤40%目標。2016年啟動「能源轉型」不僅邁向非核，也減少燃煤發電，並以污染較少的燃氣、再生能源，做為替代能源。民眾黨也坦承，電廠只占PM2.5污染源的3.58%，不是空污的主因。

「減少老舊核電、增加再生能源，是全球趨勢」：全球核電佔比，從1996年的17.5%，到2024年只剩9.1%。同時，2023年聯合國氣候變化大會（COP28）各國決議，再生能源將在2030年前提高3倍，顯見「減核、增綠」已是國際趨勢。

「藍白不斷打臉自己的能源政見」：去年大選，三黨都提倡2030年再生能源佔比，應提高至三成左右，柯文哲、賴清德政見都是30%、侯友宜27%，陳培瑜痛批藍白一直胡亂批評綠能，柯文哲把核能佔比喊到10%，但核三最多6%，剩下的4%，難道要重啟核一、核二？請黃國昌說清楚、講明白！

「核三的安全風險高，美日都不會重啟」：核三廠下方有活動斷層經過，具有地震風險。同樣案例在日本，敦賀核電廠便受到政府判定不得重啟，美國核管會也指出，活動斷層8公里範圍內不適合設置核電廠。

「核廢料無解，藍白都不想放在自己家」：目前全世界只有芬蘭的高階核廢最終處置場正在試運轉，其他國家「都還沒」完工。陳培瑜指出，台灣「低階核廢料」的最終處置，經濟部曾公告台東、金門作為候選場址，但藍營執政的地方政府不願舉辦公投，卡關至今。

至於 「高階核廢料」的最終處置，法源依據尚未擬定，已有7個縣市表態反對，朱立倫說「核廢料不可永遠放在新北」，傅崐萁甚至說，核廢料若放花蓮，他要帶原住民「出草」抗議。

陳培瑜表示，黃國昌在8月13日意見發表會提出的「深孔地質處置」（DBD），也被地質學家批評尚未成熟運用，且沒有任何被驗證成功的案例。她強調，核三是科學問題，不該用公投解決，且相關討論也該根基於科學、理性的正確數據，而不像藍白一直散播謠言與恐慌。「老舊核三不該重啟，823公投請投『不同意』」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

核三不重啟！20民團辦「為台灣祈福」屏東晚會：以多數決欺負屏東人不是民主

「中二解顏」車掃 黃捷、吳崢：顏寬恒貪污一審有罪 下架不適任立委