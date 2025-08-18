南北加州大比拼 洛杉磯PK舊金山 6大隱藏差異 美國地產熱點 文：李歐

【新唐人北京時間2025年08月18日訊】這一集又要來到城市PK系列了！要PK的就是兩大華人最愛居住的城市：洛杉磯都會區和舊金山都會區。

以華人人口來看，紐約算是美國都會區中最大量的，接下來就是洛杉磯和舊金山，不過舊金山灣區的某些小城市，華人密度其實是最高的。本次我們就要來分析兩大都會區的生活差異，還有一些隱藏成本。

開始之前，我先給大家打個預防針，本次的報導所談到的價格差異，或許跟您感受不同，您可能會覺得，明明在舊金山買一盒雞蛋現在沒有那麼便宜或是那麼貴；在洛杉磯比這貴多了之類的感受。這都沒有關係，因為調查數據本身跟實際當地的現況，本來就會有一個落差，原因是調查可能是好幾個月之前，甚至一年前的數字，也可能存在取樣的差異。所以關於某些落差那肯定是有的。

我們先從整體的生活成本概況來看，根據Numbeo，舊金山整體生活成本（含房租），比洛杉磯高出約 22%。再根據MyLifeElsewhere顯示，舊金山生活成本高出洛杉磯約19.6%，其中育兒費用高出46%，雜貨支出高出35%，是明顯差異最大的。

當我另外詢問幾位分別住在南北加州的朋友時，在硅谷的朋友說，一盒24顆的白蛋，好市多大約接近7美元；東灣Alameda的朋友說，黃蛋12個$5.99、白蛋$4.49；另一位住洛杉磯縣的朋友說，Sam’s超市的白蛋60個$12.5，黃蛋24個$8.30。

ExtraSpace Storage報告指出，舊金山生活成本約為全美平均的137%，而洛杉磯約為72%。

兩地房價與租金差異

看房價和房租的部分，舊金山灣區的房價普遍極端高昂，尤其在華人比較密集的幾個城市更是如此。在灣區，華人密度最高的城市有庫柏蒂諾（Cupertino）、菲利蒙（Fremont）、苗必達（Milpitas）、戴利市（Daly City）和桑尼韋爾（Sunnyvale），庫柏蒂諾大約有六成以上都是華人，桑尼韋爾也有四成以上。

庫柏蒂諾屬於硅谷核心高價市場，目前中位房價普遍介於$280萬至$340萬之間，穩居加州頂端。

戴利市是五個城市中房價最低的，不過根據今年7月的資料，當地中位數房價也達到110萬美元以上，上市房兩星期左右基本能成交，價格說低真的不低！其它硅谷城市的中位數房價，大約也在$130萬到$200萬之間。

來到洛杉磯都會區，華人居住最密集都的都在聖蓋博谷地區，當中蒙特利公園（Monterey Park）、聖蓋博（San Gabriel）、阿卡迪亞（Arcadia）、核桃市（Walnut）和羅蘭崗（Rowland Heights）應該是多個城市中最高的，密度大約在65%到60%，其它還有好幾個城市都在五成以上，所以洛杉磯華人真的多出不少，華人環境也更成熟、更好適應。

這五個城市，蒙特利公園的房價應該是最便宜的，截至7月的數據，中位數價格大約在80萬到90萬之間，整體呈穩定為主，但略有下滑趨勢。高價住宅仍維持水平，尤其是獨立房。

房價最高的是阿卡迪亞，中位數房價約在140萬至180萬之間，年度增幅甚至達到22%，平均54天成交，速度稍有延遲。其它城市的房價大約在110萬到120萬之間。交易速度，因為蒙特利公園房價最低，約3-6週可成交，其餘約要50天以上。

對比兩地的房市熱度，灣區普遍價格更高，成交速度更快，顯示當地經濟實力的堅強之外，也代表住房壓力的龐大。

再來看看房租的部分，根據RentCafe，截至今年7月，洛杉磯市的整體租賃公寓的平均租金為每月$2768，平均面積約811平方英尺。在比較便宜的阿靈頓高地，平均月租金是$1534，最貴的社區如博覽會公園，平均月租金可以飆漲到四千美元以上。

至於在聖蓋博谷地區，以Zillow的數據來看，蒙特利公園平均約$2300、聖蓋博$2495、阿卡迪亞$3000、核桃市$4,000和羅蘭崗$3400。部分房租看起來都很高，不過數據顯示，已經比上一年略有下降，而且當中比較靠東邊的核桃市、羅蘭崗經常是被獨棟房源的租金拉高的。

在舊金山市，房租經常和紐約市一決高下，整體租金比洛杉磯市高出10%–40%。舊金山市的平均租金，根據RentCafe顯示，高達$3522，有六成租金都突破三千美元。在舊金山市下方的戴利市相對便不少，平均是$2580。

在硅谷的聖荷西，平均租金也有$3166；庫柏蒂諾更高達$3846；聖塔克拉拉是$3490；菲利蒙是$2820。基本上南灣因為地處硅谷核心，所以租金會比東灣更貴。

Zillow 調查指出，在美國主要城市中，洛杉磯租屋家庭，平均需花費約36%的收入於租金；在舊金山承擔也不低，具體比例在25%–28%。洛杉磯約57%的住戶，每月住房開銷（含租金或房貸）超過30%收入，壓力極大。

兩地就業差異

講完住房部分，接著來看就業。概括地說，灣區以高科技、半導體、AI、新創公司最為集中，薪資高但競爭激烈。洛杉磯的就業更為多元，有娛樂、貿易、物流、醫療、教育、餐飲觀光等方面，給各族裔、各種人才較為寬廣的就業選擇。

洛杉磯地區以中小型的科技公司為主，也是許多大科技公司的分部所在地。另外，因為洛杉磯的影視、娛樂業很強勁，所以遊戲產業為主的科技業也很發達。

科技除外，洛杉磯港、長灘港是全美最大的港口群，集中了大量的物流、航運、供應鏈企業。總體上，洛杉磯的高薪族群，集中在娛樂產業高層、專業醫師、律師、高階行銷等行業。科技薪資比灣區低約兩至三成，但生活成本相對低一點。

在舊金山灣區，必然是全球科技業的核心，集中全球所有大科技公司的總部，因此科技業薪資很高，灣區軟體工程師的年薪中位數，常超$170K–$200K，部分資深職位可達$300K+。但高薪通常被極高房價與生活成本抵消，導致家戶可運用資金未必很多。

由於灣區的科技業太過集中，擠壓了其它行業的發展，例如在影視、娛樂、媒體和國際貿易行業，發展就不如洛杉磯。因此，在跨行業的領域上較為薄弱，假設想要轉換就業跑道，機會普遍會少於洛杉磯。

對於嚮往科技研發、高薪工程領域與初創圈的人，灣區會是更適合的地方，但不要忘記，生活壓力也會頗大。洛杉磯，職場競爭很高，但因為選擇較多，也能兼顧生活，所以較為平衡。

兩地教育差異

再看到教育方面，灣區：庫柏蒂諾、帕洛阿圖、菲利蒙等地以高學區著稱，吸引重視教育的華人家庭。洛杉磯：阿卡迪亞、爾灣、核桃市等地學區也很優秀，房價比同質素的灣區學區稍低。灣區名校申請競爭非常激烈，升學壓力大；洛杉磯相對多元，教育選擇更廣。

高等教育領域，洛杉磯有多所大型大學，例如加大洛杉磯分校（UCLA）、南加州大學（USC）、加州理工學院（Caltech）。灣區也有斯坦福（Stanford）、加大伯克利分校（UC Berkeley）和加大舊金山分校（UCSF）等名校與研究機構。

簡單說，想學習科技創業導向可優先選擇舊金山灣區；以學習娛樂產業、醫療健康、國際貿易，可優先找洛杉磯；醫學專研，兩地皆優，UCSF與UCLA都居領先地位。

兩地隱藏成本差異

以上說了這麼多，或許多少大家都有些了解兩地的差異，但是兩地還有一些容易被忽略的不同，往往是剛搬家或短期停留時，不會馬上感受到，但長住之後才會深刻感受到的「隱性差異」。

首先是保險費用，洛杉磯因交通事故率高、車禍理賠多，平均車輛保費比灣區高出10%–20%。還有地震險，或許這通常是屋主的保險負擔，不過南北加州都位在斷層帶上，地震風險自然不小，租客可以選擇加保地震附加險，保障自己的個人財物和臨時住宿費。

以南北兩地來說，灣區的地震險通常會更高，因為灣區房價更貴，而且斷層帶分布在都會核心區。但總體上，兩地的地震風險是大致相同的，只是地質、特性各有不同，都必須小心。

第二個隱性差異是水電瓦斯費用的支出。灣區冬季濕冷，需要更多天然氣或電暖費用，所以電費和瓦斯費會高於洛杉磯。洛杉磯夏季炎熱，需要長時間開空調，電費高峰期特別驚人，冬季溫暖較不用擔心能源費用。總體來說，灣區能源、水費都會比洛杉磯高。

第三是教育支出差異。灣區好學區房價貴之外，很多家庭還會額外花錢在課外補習、STEM夏令營、私立音樂與運動課程。洛杉磯雖然也有補習文化，但選擇更多，價位較多元。

第四是餐飲差異。喜歡美食、外食的人要注意了！灣區部分華人食材需要長途運輸，價格比洛杉磯高（洛杉磯靠近港口和進口商，成本較低）。洛杉磯因餐館競爭激烈，中餐價位普遍比灣區低10%–20%。

第五是華人社群的差異。灣區的華人活動和中文教育資源，多集中在南灣幾個城市，若住在外圍，需要更多通勤成本參與。洛杉磯華人區較為密集，活動和資源易取得，相對交通成本較低。

第六是房屋維修成本差異。灣區冬季潮濕，容易導致房屋發霉、木頭腐爛，需要除濕機、屋頂維護等支出，另外近年經常受到北部大火影響，核心區空氣易受到污染。洛杉磯乾燥高溫，容易導致庭院灌溉費用高、屋頂防曬塗層維護頻率高，今年初就發生大火襲擊，尤其要留意野火的破壞。

