喝酒臉紅？小心食道癌 修復黏膜：木耳和一油

【新唐人北京時間2025年08月24日訊】「健康1+1」節目主持人JOJO介紹，食道癌是全球第七大癌症，也是第二大癌症死亡原因。JOJO特地邀請到台灣郭世芳中醫診所院長郭世芳醫師為我們揭開了食道癌的神祕面紗，郭醫師表示，喝酒的人得食道癌的危險比不喝酒的人增加了7倍左右。

飲酒傷食道 喝酒臉紅危險：少了一種酶

郭世芳醫師表示，飲酒會導致食道癌涉及酒精和食道粘膜的保護性問題。飲酒傷害食道的原因有三：

1. 食道本身粘膜的保護力不夠

2. 酒精的攝取量太高

3. 酒精濃度較高

有的人喝酒會臉紅，郭醫師認為，這樣的人群更容易得食道癌，因為他們的身體少了一樣東西：乙醛去氫酶。他解釋說，酒精的代謝是在肝臟進行的。酒精學名乙醇，在肝臟代謝後成為乙醛，再代謝成乙酸，乙酸最後代謝成二氧化碳和水。喝酒臉紅的人體內缺少乙醛去氫酶，也就是說無法從乙醛代謝成乙酸，乙醛在體內的濃度就會上升。而乙醛是有毒物質，留在身體裡會導致心悸、嘔吐，使食道黏膜病變的比率上升，對肝臟的損傷也比較大。

高溫和刺激性食物損傷食道

除了酒精以外，我們的食道還會遇到各種挑戰。郭醫師指出，熱水和碳酸飲料等都可能是挑戰我們食道的東西，背後原因在於：

1. 胃酸：酸甜辣的食物和飲料會導致胃酸分泌增加，如果發生逆流，就會損傷食道。

2. 食道粘膜損傷：酸辣食物本身會刺激、侵蝕黏膜。

3. 高溫：水溫超過60度會引發蛋白質變性。

食道癌的致癌因子

食道癌的一級致癌因子：

1. 抽菸

2. 檳榔

3. 加工肉品

4. 空氣污染

食道癌的二A級致癌因子：

1. 熱水熱食

2. 辣炸烤的食物

3. 香腸等帶有亞硝胺的食物

4. 農藥DDT

食道癌2大症狀

1. 漸進性吞嚥困難

2. 體重減輕

郭醫師介紹，古代中醫沒有食道癌，相應的是吞嚥困難的病症：噎膈。中醫認為，造成噎膈的外因是：飲食不節、貪戀酒物；內因是：七情鬱結、氣滯血瘀。

他還表示，現在如果懷疑是食道癌，可以去照胃鏡，還可以取檢體做切片報告。為了最後確認，可以做胸部X光、電腦斷層或骨骼掃描，檢查有無轉移，並確認癌症第幾期。

修復食道黏膜好食材：黑白木耳、苦茶油

郭醫師介紹，修復食道黏膜的食材也不少，包括：苦茶油、黑白木耳、秋葵、高麗菜、番茄、蘆筍、昆布海藻、山藥、石斛等。

他還特意介紹了一款茶飲和一碗粥：

黑木耳茶：

配方：黑木耳15克，生薑9克（不加桂圓）

作法：黑木耳先浸泡，再加生薑煮熟，最後用果汁機打碎裝瓶飲用。趁新鮮喝，不可存放過久。

防癌八寶粥

配方：大豆100克，玉米100克，銀耳50克，大棗9枚，香菇9個，蓮子50克，枸杞子30克，蜂蜜適量

作法：銀耳、香菇切碎，用開水浸泡。洗淨大豆、玉米、大棗、蓮子和枸杞子，再和銀耳、香菇放入鍋中，加冷水文火煮沸，熬成粥狀。

吃法：加入蜂蜜，分3次服用，每日晨服1次。

（記者金紅編譯報導/責任編輯：林清）

